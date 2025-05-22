İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, geçmişte müsilaj uyarılarının dikkate alınmadığını hatırlatarak, deprem hazırlığı için acil önlem çağrısı yaptı: “Müsilaj tüm Marmara’yı sardı, aynı hata depremde yaşanmasın.”KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2015’te müsilaj tehlikesine dikkat çektiklerini ancak dönemin Genel Sekreteri Tahir Büyükakın’ın bunu “basit bir doğa olayı” olarak nitelendirip önlem almadığını belirtti.

DEPREM UYARISI: “HARCAMALAR YETERSİZ”

“6 yıl sonra müsilaj Marmara Denizi’nin belası oldu, haklı çıktık” diyen Başkan Hürriyet, deprem hazırlığı konusunda da benzer bir ihmalkârlık gördüğünü ifade ederek, “Kentsel Dönüşüm ve Afet İşleri’ne en düşük harcamalar yapılıyor. Müsilaj gibi olmasın, uyarılarımız dikkate alınsın” dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın “1 saatim boşa gitti, yoğurdu böyle yiyorum” yanıtını eleştiren Başkan Hürriyet, “Bu yaklaşım müsilajdaki gibi olursa vay halimize. Umarım yıkıcı depremler olmaz, işimiz Allah’a kaldı” sözleriyle yetkililere seslendi.