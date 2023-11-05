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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gece Mısırlı mevkidaşı Khaled Abdel Ghaffar ile görüştüğünü ve İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de yaşanan sağlık krizine ilişkin görüşme gerçekleştirdiklerini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ikili görüşmede birçok önemli hususta mutabık kaldıklarını açıkladı.

"Faaliyetlerine son vermek zorunda kalan Gazze’deki Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesinde tedavi görmekte olan kanser hastaları başta olmak üzere daha önce tarafımıza bildirilen ve acil tedaviye ihtiyacı olan bine yakın hasta ve yaralının, Refah sınır kapısı üzerinden Mısır’a getirilmesi için çalışmalarımız sürüyor" diyen Bakan Koca, paylaşımında, "Kanser hastaları ve durumu acil olanların ambulans uçaklar ve gemi hastanesi ile ülkemize transfer edilmesi planlanmakta. Sayın Bakanla mutabık olduğumuz bu hayati gelişme için gerekli çalışmaların planlaması ve yürütülmesi için karar birliğine varıldı" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, Gazzeli yaralıların tedavisinde kullanılmak üzere Türkiye’nin Mısır’a göndermek istediği sahra hastaneleri ile ambulansların sevkiyatı için her an harekete geçecek şekilde bekletilmekte olan 2 Türk gemisine Mısır limanlarına giriş izni verildiği bilgisini de paylaştı.