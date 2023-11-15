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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazzeli kanser hastalarının Türkiye'ye getirileceğini duyurarak, "Kanserli hastalar Refah Sınır Kapısı'ndan geçti, işlemler yapılıyor" dedi.ANKARA (İGFA) - Gazze'den Mısır'a geçişi sağlanan hastaları karşılamak üzere El-Ariş'te bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastaları ve refaketçileri Refah Sınır Kapısı'nda Türkiye'den beraberinde giden doktorlarla karşıladı.

Sağlık Bakanı Koca, Refah Sınır Kapısı'ndan geçirilen 26 Gazzeli hasta ile 13 refakatçisinin bugün akşam saatlerinde Türkiye'ye getirilmesinin planlandığını açıkladı.

https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1724808886702784759

Bakan Koca, ilk defa Gazzeli olup Mısır’dan çıkan, bir başka ülkeye tedavi için gönderilen bu hastalar olacağını söyledi.

Bugüne kadar 200'e yakın hastane Refah'a ulaştığını ve geride çok hasta olduğunu belirten Bakan Koca, "Gazze'de sahra hastanesi kurmak istiyoruz. Mısır'da ise Türk hekimlerle diğer hekimlerin gelen hastaları birlikte tedavi etsin istiyoruz. Refah Kapısı'ndan geçen hastaların Türkiye'ye ikinci etapta getirilmesi için planlama yapıldı" diye konuştu.