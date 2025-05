Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2. Uludağ Çevre Forumu’nda konuştu. Müsilajla ilgili Marmara’ya kıyısı olan belediyeleri uyaran Bakan Kurum, “Eylem planını beraber hazırladığımız belediyelerimiz, vazifelerini yeterince gerçekleştirmiyorlar.BURSA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen 2. Uludağ Çevre Forumu’na katıldı.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, akademisyenler, kamu temsilcileri ve iş adamlarının bir araya geldiği forumda konuşan Bakan Kurum, Ulu Cami Meydan Projesi’nden Tarihi Hanlar Bölgesi’nin ihyasına, binlerce sosyal konut projelerinden millet bahçelerine kadar Bursa’ya çok sayıda eser kazandırıldığını söyledi.

“BELEDİYELER, VAZİFELERİNİ YERİNE GETİRMİYOR”

Konuşmasında Marmara’daki müsilaj sorununa ayrı bir parantez açan Bakan Kurum, “İklim değişikliğine bağlı deniz suyu sıcaklıklarının yükselmesi, gerekli önlemlerin alınmamasıyla kirlilik yükünün artması, maalesef Marmara'da müsilajın yeniden görülmesine sebep oluyor. Bakanlık olarak müsilaja karşı belediyelerimizle ortak mutabakatla bir masa etrafında aldığımız eylem planına sadık bir şekilde çalışıyoruz. Ancak üzülerek ifade etmem gerekir ki eylem planında beraber çalıştığımız, beraber hazırladığımız, ortak mutabakatla imza altına aldığımız belediyelerimiz vazifelerini yeterince yerine getirmiyor” dedi.

“ÇEVREDE, DEPREMDE SİYASET OLMAZ”

Bakan Kurum, Marmara’ya kıyısı olan belediyeleri bir kez daha “Marmara Denizi Koruma Eylem Planı” kapsamında taahhüt ettikleri ileri biyolojik arıtma tesislerini bir an önce tamamlamaları konusunda uyardı: Ben Marmara'ya kıyısı olan tüm belediyelerimizden vakit geçirmeden, artık çok geç olmadan doğamıza verdiğimiz sözleri yerine getirmelerini bekliyorum. Müsilaj ve benzeri sorunların yeniden yaşanmaması için söz verilen atık su arıtma tesisleri artık yapılmalı. Burada bekleyecek bir zaman kalmadı. Biz bu noktada üzerimize düşeni yapmaya da her türlü desteği vermeye de hazırız. Çevrede, depremde siyaset olmaz. Bu nedenle tüm Marmara’da olduğu gibi burada da önlemlerimizi alacak, denetimleri çok daha yoğun yapacak ve her türlü yaptırımları uygulamaktan geri durmayacağız.

“AFETLER EKOSİSTEMİN DENGESİNİ ALT ÜST EDİYOR”

Bakan Kurum, konuşmasında iklim krizinin etkilerini anlatırken, iklim krizine karşı Türkiye’nin yaptığı çalışmaları ve aldığı önlemleri paylaştı:

“Bu manzara karşısında Türkiye olarak, 2016 yılında Paris İklim Anlaşması’ını imzaladık. Ancak, adaletsiz uygulamaları da şerh olarak düştük. Türkiye’nin büyümesine, kalkınmasına, istihdamına halel getirmeyecek şekilde süreci yürütüyoruz. Bir taraftan büyüceğiz bir taraftan gelişeceğiz bir taraftan da doğamızla uyumlu, sanayi devrimini kaçırmış, döngüsel ekonomideki fırsatları değerlendireceğiz”

“SIFIR ATIK PROJEMİZDE YENİ BİR AŞAMAYA GEÇİYORUZ”

Bakan Kurum, Avrupa Yeşil Mutabakatı ile getirilen kısıtlamalarla ilgili süreç karşısında Türkiye’nin 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi ile bu durumu fırsata dönüştürecek hazırlıkları yürüttüğüne işaret etti:

Sanayide Yeşil Dönüşüm için yeni bir sayfa açtık. Artık sanayi tesislerimiz Sanayide Yeşil Dönüşüm Belgesi’ne sahip olacak, ticari kısıtlamalara takılmayacak, yeni üretimde çok fazla pay sahibi olacaklar. İklim değişikliği ile ilgili finansmana çok daha hızlı bir şekilde ulaşacak. Geri dönüşüm konusunda da artık kaynaklarımızın sınırsız olmadığı bilinciyle hareket etmek zorundayız. Üretimi, tüketimi, alışkanlıkları gözden geçirmek zorundayız. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin öncülüğünde yürüttüğümüz Sıfır Atık Projemizde yeni bir aşamaya geçiyoruz. Çevre Ajansımızla Depozito Yönetim Sistemi için gerekli altyapı çalışmalarımızı tamamladık. Kızılcahamam’dan sonra Sakarya’yı da depozito sistemimiz için pilot il olarak belirledik. Böylelikle bu sistemi 81 ile yayarak geri dönüşümde hem vatandaşımızın hem çevremizin kazanacağı bir sürece girmiş olacağız. İnşallah hep birlikte bu mücadeleyi sürdürecek; 2053 yılına kadar alüminyumdan çeliğe, çimentoya kadar birçok sektörde emisyon azaltımı sağlayacağız.

“TÜRKİYE 2053 NET SIFIR EMİSYON HEDEFİNE ÇOK DAHA ÖNCE ULAŞACAK”

İthalatın büyük oranda enerjiden kaynaklı olduğunu ifade eden Bakan Kurum, “Bu nedenle enerji sektöründe, yenilenebilir enerjinin payını 2035’te yüzde 65’e çıkaracağız. İddiayla söylüyorum, Türkiye Cumhuriyeti, 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefini beklemeden 2053’den çok daha önce ulaşacak; Türkiye Yüzyılı yeşilin, mavinin ve doğa korumanın da yüzyılı olacak” diye konuştu.

“MARMARA DEPREMİ TÜRKİYE’MİZ İÇİN BEKA MESELESİ OLACAKTIR”

Deprem bölgesinde edinilen tecrübeyi hızla İstanbul ve Marmara geneline yayacaklarını dile getiren Bakan Kurum, “23 Nisan İstanbul depremi hepimiz için büyük bir uyarıdır. Bursa'mız da, Yalova’mız da Tekirdağ’ımız etkilendi. Marmara'ya kıyısı olan Kocaeli'miz etkilendi. Bu anlamda ekonominin yüzde 50’sinden fazlasının gerçekleştiği Marmara'da yaşanacak bir deprem Türkiye'miz için doğrudan doğruya beka meselesi olacaktır. Bu vesileyle her fırsatta yaptığım çağrıyı yineliyorum; kentsel dönüşüm bugün artık belediyelerin özel sektörümüzün en öncelikli sorumluluğudur, çalışma alanıdır. Hep birlikte el ele vereceğiz. Nasıl 6 Şubat sabahı el ele verdiysek; şehirlerimizi, sanayi alanlarımızı ve bu anlamda şehrin altyapısını depreme dirençli hale getireceğiz" dedi.

BURSA’DA KENTSEL DÖNÜŞÜM VALİ KOORDİNASYONUNDA YÜRÜTÜLECEK

Çevre Şehricilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre Bursa’da da deprem dönüşümünün hızlanmasının gerektiğinin altını çizen Bakan Kurum, “Bu konuda Valimize de gerekli talimatları verdik. Şehirde deprem dönüşümünün koordinasyonunu yürütecek. Büyükşehir Belediyemiz, ilçe belediyelerimiz, vatandaşımız, sanayicimiz üstüne düşen vazifeyi hep birlikte gerçekleştirecek. Biz de Bakanlık olarak alınan kararların hepsinin destekçisi olacağız. Hep birlikte bu mücadeleyi ortaya koyalım. Bir taraftan çevremize, doğamıza sahip çıkalım. Bir taraftan da Bursa'da o deprem dönüşümünü gerçekleştirelim” diye konuştu.