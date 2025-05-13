Kültür ve Turizm Bakanlığı, Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelik’te değişiklik yaparak başvuru süreçlerini güncelledi.ANKARA (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı, 8 Aralık 2018 tarihli Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelik’te değişiklik yaptı.

Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeyle, özel tiyatro tanımı genişletildi. Bundan böyle 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre tacir sayılanlar ve Bakanlık tarafından verilen Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Kartı’na sahip geleneksel tiyatro sanatçıları da destek kapsamına alındı.

Başvuru dönemi 15 Haziran’da başlayıp 16 Temmuz saat 17:00’de sona erecek; tatil gününe denk gelirse bir sonraki iş günü bitimine uzayacak.

Tacirler profesyonel tiyatrolar, Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Kartı sahipleri ise geleneksel tiyatrolar kategorisinde başvuru yapabilecek.

Başvuru şartlarında, önceki bir yıllık faaliyet yerine son üç yıllık faaliyet dikkate alınacak.

Ayrıca, yönetmelikteki “Araştırma ve Eğitim” ibaresi “Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler” olarak güncellendi.

Bugün itibariyle yürürlüğe giren yönetmelik, Kültür ve Turizm Bakanı tarafından yürütülecek.