Sakarya Arifiye’ye kazandırılacak yüzme havuzu ve gençlik merkezi için Büyükşehir Belediyesi, 2 Haziran Pazartesi günü ihaleye çıkıyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın kısa bir süre önce şehre müjdelediği spor yatırımları için adımlar tek tek atılıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle şehir genelinde kapsamlı bir spor yatırımı hayata geçirecek Büyükşehir Belediyesi, daha önce şehir genelinde 10 futbol, 10 voleybol ve basketbol sahasının yapımı için ihaleye çıkmıştı.

Büyükşehir Belediyesi, bu kez Arifiye’ye kazandırılacak Gençlik Merkezi ve Yüzme Havuzu için de ihaleye çıkıyor. Başkan Yusuf Alemdar, ilçeye sözünü verdiği projenin yapımı için 2 Haziran Pazartesi günü ihaleye çıkılacağını açıkladı.

Gençlik merkezi ve yüzme havuzunun Arifiye’ye hayırlı olmasını dileyen Başkan Alemdar, “Daha önce açıkladığımız gibi şehrimizde Gençlik ve Spor Bakanlığımızın da destekleriyle kapalı spor salonları, yüzme havuzları, gençlik merkezleri, futbol, basketbol ve voleybol sahalarını içeren kapsamlı spor yatırımlarını bir bir hayata geçirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Arifiye ilçemizde gençlerimiz için yeni bir yaşam alanı oluşturuyoruz. Yarı olimpik bir yüzme havuzu ile içerisinde kütüphane, derslikler, eğitim odaları ve sosyal alanların yer aldığı bir gençlik merkezi inşa etmek için 2 Haziran Pazartesi günü ihaleye çıkıyoruz. Arifiyemize hayırlı olsun” dedi.

Arifiyeli gençlerin merakla beklediği yüzme havuzu projesi, dünya standartlarına uygun yarı olimpik yüzme havuzu, seyirci tribünü, eğitimci ve idari odalarıyla sosyal alanları olmak üzere bin 260 metrekare alan içerisinde hayata geçirilecek.