SASKİ, çocuklara su tasarrufu ve kaynakların korunması bilincini aşılamak amacıyla başlattığı ‘Su Müfettişi’ projesiyle eğitim seferberliğini sürdürüyor. Eğitim sonunda miniklere teşvik edici hediyeler veriliyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), ‘Su Müfettişi’ projesi kapsamında çocukların çevre ve su bilinci kazanmasını amaçlayan etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor.

Proje kapsamında ilçe ilçe gezen ekipler bu hafta Karapürçek Mecidiye İlkokulu’nu ziyaret etti.Miniklere suyun hayatımızdaki yeri, sürdürülebilirliği ve bilinçli tüketim alışkanlıkları anlatıldı. İnteraktif bir şekilde gerçekleşen eğitimde çocuklar suyun doğru kullanımını eğlenerek öğrendi.

SU İSRAFINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Eğitim sırasında günlük yaşantıda yapılan su israfına dikkat çeken eğitmenler, basit ama etkili önlemlerle israfın nasıl önlenebileceğini detaylı olarak anlattı. Etkinlik sonunda öğrencilere ‘Su Müfettişi’ rozeti verilereksorumluluk bilincinin erken yaşta kazandırılması hedeflendi.

Kurum tarafından yapılan açıklamada,erken yaşta oluşacak su bilincinin uzun vadede kaynakların korunmasına katkı sağlayacağı ifade edilerek,“İlçe ilçe okul ziyaretleri yaparak miniklere suyun önemini ve doğru kullanım alışkanlıklarını interaktif bir şekilde öğretiyoruz.Proje kapsamındaSu Müfettişlerini şehrimize kazandırmaya devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.