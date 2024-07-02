5 yıl sonra devrettiği koltuğu kendisinden yeniden devralan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bakan sıfatıyla ilk resmi paylaşımını yaptı.ANKARA (İGFA) - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye Yüzyılı’nın Şehirlerini kurmak, ülkemizi deprem ve iklim kaynaklı afetlere hazır hale getirmek için çıktığımız bu yolda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sonsuz şükranlarını sunarak, Bakan Mehmet Özhaseki’ye de verdiği emek, döktüğü ter için çok teşekkür etti.

"Bir saniye dahi kaybetmeyeceğiz" diyen Bakan Kurum, asrın felaketinden etkilenen tüm şehirlere koşacaklarını, 650 bin konutumuzu afetzede kardeşlerimize teslim etmek için gece gündüz çalışacaklarını ve İstanbul’da acilen dönüşmesi gereken yuvalarımızı süratle dönüştüreceklerinin mesajını verdi.

"TOKİ’mizle ev sahibi olmayan tek bir dar gelirli kardeşimiz kalmayıncaya kadar sosyal konutlarımızı inşa etmeye devam edeceğiz" diyen Bakan Kurum, ilk resmi paylaşımında, "İklim krizine karşı çözüm üretecek son nesil biziz. İklim değişikliğiyle mücadele ve uyum politikalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Ortak evimiz dünya ve cennet vatanımız için; Sıfır Atık çalışmalarımızı, yeşil alan uygulamalarımızı daha da yaygınlaştıracağız. Söz veriyoruz. Dün olduğu gibi bugün de milletimizin her anında hep yanında olacağız" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/murat_kurum/status/1808115745173151925