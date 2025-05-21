Bu yıl 2’ncisi düzenlenen Uludağ Çevre Forumu’nda HECHA rüzgarı esti.BURSA (İGFA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın bu sene 2’ncisini düzenlediği Uludağ Çevre Forumu’nda sürdürülebilirlik odağında geleceğe yön verilirken, HECHA İstif Makineleri de çevre dostu teknolojileriyle forumda boy gösterdi.

Swiss Otel Uludağ’da düzenlenen ve sektörün önde gelen isimlerini buluşturan forumda HECHA İstif Makineleri’nin görücüye çıkardığı lityum bataryalı forklift, çevreci yapısı ve ileri teknolojisiyle fuarın dikkat çeken ürünlerinden biri oldu.

Bu özel organizasyonda HECHA İstif Makineleri Genel Müdürü Ali Şir Attila, çevreye duyarlı üretim vizyonu sebebiyle ödüllendirilirken, Atilla, ödülünü Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay’dan aldı.

Forumun ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da standı ziyaret ederken, lityum bataryalı forklifti detaylıca inceleyip ve HECHA’nın sürdürülebilirlik vizyonuna tam not verdi.

Sıfır emisyon, maksimum performans ilkesiyle çalışan HECHA, sadece yük taşımıyor; doğaya ve geleceğe olan sorumluluğunu da taşıyor.