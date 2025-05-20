ABD, İspanya, Avusturya ve Çin’in de aralarında bulunduğu sekiz ülkenin aday olduğu yarışmada, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin “Aflatoksinli Kuru İncirlerin Sürdürülebilir Yönetimi Projesi” ödüle değer görüldü.İZMİR (İGFA) - Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, İspanya’da düzenlenen 42. Uluslararası Kuru ve Kabuklu Meyveler Kongresi’nden (INC) anlamlı bir ödülle döndü.

Birliğin, gıda güvenliği çalışmaları çerçevesinde geliştirdiği “Aflatoksinli Kuru İncirlerin Sürdürülebilir Yönetimi Projesi”, Palma de Mallorca’daki kongrede, “Sürdürülebilirlik Ödülü”ne değer görüldü. Türkiye’nin projeyle ortaya koyduğu bütüncül yaklaşım, INC tarafından “küresel ölçekte model” olarak değerlendirildi.

Ege Kuru Meyve ve Mamülleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, Türkiye’nin dünya kuru incir üretimi ve ihracatında açık ara lider olduğunu hatırlattı. Aynı zamanda Ege İhracatçı Birlikleri Sürdürülebilirlik ve Organik Ürünler Koordinatörü de olan Işık, dünya kuru incir üretim ve ihracatının yüzde 60’dan fazlasını Türkiye’nin gerçekleştirildiğini vurguladı.

2024-2025 SEZONUNDA BİN 500 TON ÜRÜN PAZARA GİRMEDEN ENERJİYE DÖNÜŞTÜRÜLECEK

Ege Bölgesi’nde yetişen Sarılop (Calimyrna) çeşidimiz için Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere ABD, Çin ve Japonya’nın da aralarında olduğu birçok ülkeden büyük talep aldıklarını belirten Başkan Işık, "Zor bir yıl olmasına rağmen 2024-2025 sezonunda 100’ü aşkın ülkeye 63 bin ton kuru incir ihraç ederek ülkemize 337 milyon dolar döviz kazandırdık. Üretimde ve ihracatta dünya lideri olmamız nedeniyle kuru incir üretiminde kalite standartlarını yükseltme, sürdürülebilirlik hedeflerini gerçekleştirme doğrultusunda çalışmalar yapmayı sorumluluğumuzun gereği olarak değerlendiriyoruz. Bu gerçekten hareketle kuru incir sektörünün kalite ve sürdürülebilirlik hedeflerine yönelik uzun soluklu çalışmalar yürütüyoruz" diye konuştu.

Aflotoksinli Kuru İncir Bertaraf Projesi'ni devreye aldıklarını belirten Işık, "2024-2025 sezonunda bin 500 ton kontamine ürün pazara girmeden toplanarak yenilenebilir enerjiye dönüştürülecek. Böylece söz konusu ürünlerin hem insan sağlığı için risk oluşturmasını hem de doğaya karışması engellenecek. Çevre, çiftçi ve tüketici dostu projemizle INC’nin sürdürülebilirlik temelli en yenilikçi ürün ve hizmetler için verdiği ödüle aday olduk. Türkiye’nin yanı sıra ödül için ABD, İspanya, Avusturya ve Çin’in de aralarında bulunduğu sekiz ülke başvuru yapmıştı. Palma de Mallorca kentinde 8-10 Mayıs 2025 tarihlerinde düzenlenen 42. INC Kongresi’nde yenilikçilik, pazar etkisi, sürdürülebilirlik katkısı ve ilham vericilik kriterleri üzerinden yapılan değerlendirmenin sonucu projemiz Sürdürülebilirlik Ödülü’nü kazandı. Bu büyük başarı için gururluyuz" dedi.

TÜRK GIDA KODEKSİ’NE UYGUN OLMAYAN KURU İNCİRİN YURDA GİRİŞİNE İZİN VERİLMİYOR

Başkan Işık, proje ile sadece ihracat pazarlarını değil, iç pazarı da güvence altına aldıklarının altını çizdi.

İklim değişikliği ve çevresel koşullar nedeniyle geçen yıl aflatoksin ve okratoksin varlığında önemli bir artış yaşandığını bildiren Işık, “2024 ürünü aflatokisinli kuru incir imha oranı yüzde 1,5’e çıkarıldı ve yüzde 1 oranında da küflü incir toplandı. Sonuç olarak yüzde 2,5 oranında kuru incir biyogaz tesisinde enerjiye dönüştürüldü. İhracatçılarımızın tüm gayretlerine ve yoğun kontrollerine rağmen, insan gözüyle ya da cihazlarla tespit edilemeyen, ışıma vermeyen bazı küf varlıkları, ihracat süreçlerinde sıkıntıya yol açtı. Yoğun kontrol süreçlerine rağmen zaman zaman bazı partiler, ihracat pazarlarından geri döndü. Halkımızın hiç kuşkusu olmasın. Bu ürünler, Tarım ve Orman Bakanlığımızın mevzuatına göre çok sıkı analiz ve denetimlere tabi tutularak ülkemize alındı. Türk Gıda Kodeksi’ne uygun olmayan tek bir kuru incir partisinin yurda girişine izin verilmedi.” diye konuştu.