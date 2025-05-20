Türkiye’nin ev tekstili sektörünün lider fuarı HOMETEX, İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açtı. 200 bin metrekarelik alanda 700’e yakın firmanın yenilikçi ürünlerini sergileyen fuar, küresel alıcılarla yeni iş birlikleri için zemin hazırlıyor.İSTANBUL (İGFA) - Bu yıl 11 holde, toplam 200 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilen HOMETEX, 700'e yakın firmanın yenilikçi koleksiyonlarına ve ileri teknoloji ürünlerine ev sahipliği yapan HOMETEX'in açılış törenine Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve KFA Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, TETSİAD Başkanı Hasan Hüseyin Bayram'ın yanı sıra çok sayıda milletvekili, oda ve borsa başkanı, ihracatçı birlik başkanları ve sektör temsilcisi katıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, HOMETEX 2025 Fuarı'nın Türkiye'nin fuarcılıkta geldiği noktayı gözler önüne serdiğini belirterek, 32 yıldır düzenlenen HOMETEX'in 200 bin metrekarelik alanda, 11 salonda gerçekleştirildiğini ifade etti. Bakan Bolat, “Avrupa'da bilinen ev tekstili fuarları vardı ama şu anda Türkiye'miz adeta fuarcılığın merkezi konumuna geldi. Giyim, tekstil, seramik, kuyumculuk, mobilya ve halı fuarlarımız kendi içinde dünya markası haline geldi. Bu, Türkiye'nin nereden nereye geldiğinin en güzel özetidir.” dedi.

EV TEKSTİLİNDE HEDEF 3 MİLYAR DOLAR İHRACAT

Ömer Bolat, Türkiye'nin ev tekstilinde dünyada dördüncü, Avrupa Birliği'nin tedarikçileri arasında üçüncü sırada olduğunu belirtti. Türkiye’nin ev tekstili sektörü ihracatının 2024 yılında 2,9 milyar dolara yaklaştığını belirten Ömer Bolat, 2025 yılının ilk dört ayında ise ev tekstili ihracatının yüzde 2,1 artışla 950 milyon dolara ulaştığını ve bu yılı yaklaşık 3 milyar dolar bandında tamamlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Bakan Bolat, tekstil ve hazır giyim sektörünün halı da dahil olmak üzere toplamda 32,1 milyar dolarlık ihracata sahip olduğunu, diğer yan sektörlerle birlikte bu rakamın 34,8 milyar dolara ulaştığını söyledi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “Sanayimiz, ekonomimiz büyüme sürecini hamdolsun devam ettirdi. Geçen ay mart ayında sanayimizde aylıkta da yıllıkta da hissedilir bir artış sağlandı. Bugün tüketici güven endeksindeki artış açıklandı ve ihracatımız da ilk dört ayda yüzde 3,9 artış gösterdi. Hem mal ihracatımız, hizmetler ihracatımız da yüzde 7. Dünyanın bu durumuna rağmen küçümsenmeyecek bir başarıdır bu.” dedi.

İHRACATÇILARA DESTEKLER ARTIYOR

İşsizlik oranının son 20 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 7,9'a gerilediğini ve istihdamın 32,6 milyona yükseldiğini belirten Bakan Bolat, ihracatçılara verilen desteklerin önemine değindi. Ömer Bolat, Eximbank kaynaklarının artırıldığını, Türkbank'ın faaliyete geçtiğini ve ihracatçı birliklerinin kurduğu İhracat Geliştirme Şirketi (İGE) ile kefalet imkanlarının genişletildiğini söyledi.

Ticaret Bakanlığı olarak 77 maddeden oluşan ihracat destekleme stratejisinin uygulandığını dile getiren Bolat, geçen yıl 24,5 milyar lira hibe destek verildiğini, bu yıl ise en az 33 milyar liralık hibe destekleri ihracatçılara vereceklerini ifade etti. Avrupa Yeşil Dönüşümüne uyum kapsamında da firmalara yeşil dönüşüm için eğitim ve danışmanlık hizmeti alan firmalara hibe destek verdiklerini ekledi.

BTSO ve KFA Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ise, HOMETEX Fuarı'nın metrekare ve katılımcı açısından dünyanın en büyük buluşma merkezlerinden biri olduğunu belirtti.

Sürdürülebilirlik kavramının ete kemiğe büründüğü fuarın, sektör temsilcilerinin sadece üretmek ve satmakla kalmayıp, aynı zamanda moda, trend ve akımları belirleyen tasarım gücünün de ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini ifade eden Burkay, "Bu fuar buralara kolay gelmedi” diyerek, “Bir otel salonunda, birkaç firmanın katılımıyla başlayan bir yolculuk, bugün dünyanın en büyük buluşmalarından biri haline geldi. Sürdürülebilirlik, burada ete kemiğe bürünmüş durumda. Sektör temsilcilerimiz modayı, trendleri, tasarımı belirleyen küresel aktörler haline geldiler" dedi.

KATMA DEĞERİ EN YÜKSEK SEKTÖRLERİNDEN BİRİ

Geçen yıl 175 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladıklarını ve bu sene hedeflerinin çok daha üzerinde olduğunu söyleyen Burkay, Türkiye'nin ticari diplomasisinin son 10 yılda büyük başarılara imza attığını ve Ticaret Bakanlığı'nın ortaya koyduğu vizyon ve liderliğin sektörlerin önünü açtığını vurguladı.

Türkiye'nin 190'dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdiği ev tekstili sektörünün, kilogram başı ihracat değeri açısından da ülke ekonomisine yüksek katma değer sağladığına dikkat çeken Burkay, “Ev tekstili sektörü her ne kadar teknoloji yoğun bir alan olarak görülmese de içinde tasarımı, markayı, kaliteyi ve inovasyonu barındırıyor. Kilogram başına 8 doların üzerindeki ihracat değeriyle, Türkiye'nin en yüksek katma değerli sektörlerinden biriyiz” dedi.

KFA İLE YENİ DÖNEM BAŞLADI

Fuardaki organizasyonel başarıya da değinen Burkay, dört yıl önce fuarın yönetimini üstlenen KFA Fuarcılık’la geliştirilen vizyon sayesinde HOMETEX'in dünya ölçeğinde bir marka haline geldiğini ifade etti. Başkan Burkay, “KFA Fuarcılık, zor bir dönemde aldığı sorumluluğu başarıyla taşıdı. Bugün Türkiye'nin en güçlü fuarcılık markalarından biri haline geldi. Yakında savunma sanayinde IDEF ve yük mühendisliği fuarımız LESEXPO gibi kendi alanlarında yine dünyanın en büyük fuarları İstanbul'da KFA Fuarcılık organizasyonuyla gerçekleşecek.” diye konuştu. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Temmuz ayında Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı ve Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda üç farklı lokasyonda gerçekleştirilecek uluslararası savunma sanayi fuarı IDEF için hazırlıkların sürdüğünü belirtti. Başkan Burkay, konuşmasını ‘ürettiğimizi dünyayla buluşturabilmek, değere dönüştürebilmek stratejik önceliğimiz’ ifadeleriyle tamamladı.

“DÜNYA PAZARINDA SAYGIN BİR KONUMDAYIZ”

TETSİAD Başkanı Hasan Hüseyin Bayram, HOMETEX’in 32 yılda dünyanın en önemli fuarlarından biri olduğunu vurguladı. Türk ev tekstilinin kalite ve güven sembolü haline geldiğini belirten Bayram, hometex.org platformuyla küresel erişimi artırmayı hedeflediklerini söyledi. AB’nin 2026 karbon vergisi düzenlemelerine uyum için hazırlıkların hızlanması gerektiğini ekledi.

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, ihracatta yüzede 4’lük artışın yetersiz olduğunu, yüzde 7’nin üzerinde büyüme gerektiğini belirtti. 2028’de 375 milyar dolar mal, 200 milyar dolar hizmet ihracatı hedeflediklerini söyleyerek, rekabetçilikte iyileşme sağlanırsa çift haneli büyümeye ulaşılabileceğini ifade etti.

YENİ İŞBİRLİKLERİNİN KAPILARI ARALANIYOR

Yurt içi ve yurt dışından zincir mağazalar, perakende devleri, otel ve proje grupları, mimarlar ve iç mimarlar, tasarımcılar ve uluslararası alıcılar HOMETEX'te bir araya gelerek sektöre yön verecek iş birliklerine imza atması bekleniyor. Fuar kapsamında gerçekleştirilen alım heyetleri de firmalara yeni ihracat ve iş birliği imkanları sunuyor. Fuara bu yıl da Fransa, İtalya, Hollanda, Pakistan, İspanya, ABD ve Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere çok sayıda ülkeden potansiyel alıcılar katılıyor.