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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Elektronik Beton İzleme Sistemi (EBİS) ile yapılarda kullanılan betonların her aşamasını denetlediklerini bildirdi. Bakan Özhaseki, "EBİS ile 81 ilde, 33 milyon çipli beton numunesi alarak 405 bin binayı denetledik" dedi.ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, yapıların daha sağlam ve güvenli olması için betonların her aşamasını denetleyen Elektronik Beton İzleme Sistemi (EBİS)’i hayata geçirdi.

81 ilde uygulanmaya başlanan EBİS ile yapılarda kullanılan betonlarla ilgili tüm süreçler kayıt altına alınıyor.

EBİS ile içerisine yerleştirilen çipler sayesinde betonların hangi inşaattan, hangi beton mikserinden, ne zaman ve hangi saatte, kaç adet alındığı, hangi laboratuvarın hangi personeli tarafından alındığı ve belirlenen sürelerde şantiye mahallindeki kür havuzunda bekletilip bekletilmediği adım adım takip ediliyor.

“BİNALARIN GÜVENLİ OLMASINI SAĞLIYORUZ”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yapılarımızın daha sağlam ve güvenli olması için her bir aşamayı denetliyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüzce geliştirilen EBİS ile yapı projelerindeki beton numunelerinin denetimini gerçekleştiriyoruz.“ dedi. EBİS ile bugüne kadar 81 ilde, 33 milyon çipli beton numunesi alarak 405 bin binanın denetlendiğini belirten Bakan Mehmet Özhaseki, “Yapılarımızı millî üretimimiz olan çiplerle denetliyor, binaların güvenli olmasını sağlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan da, “EBİS ile beton mikserinden numune alınıyor ve numuneye bundan sonra hiç kimsenin müdahale edemeyeceği şekilde tedbir alıyoruz. Betonun içine çip yerleştiriyoruz ve o numuneyi anbean takip ediyoruz” dedi.

EBİS DÜNYAYA AÇILDI

Öte yandan Elektronik Beton İzleme Sistemi’nde kullanılan ve betonların izlenmesini sağlayan çipler de millileştirildi. Bir çok ülke bu çipler için Bakanlık ile görüşmelere başladı. Görüşmeler sonucunda Arnavutluk, Azerbaycan, Katar, KKTC ve Özbekistan ile Elektronik Beton İzleme Sistemi'nin kurulumuna yönelik iş birliği protokolleri imzalandı. Kazakistan, Kırgızistan ve Türkmenistan ile de görüşmeler sürüyor.