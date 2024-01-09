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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından TOKİ eliyle deprem bölgesine yapılan afet konutları, vatandaşların beğenisini kazandı. Bakan Mehmet Özhaseki, Malatya’nın eski güzelliğine ve canlılığına kavuşması için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirterek, "Malatya'mız güçlü ve dirençli bir şekilde ayağa kalkacak" dedi.ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; bin yılın afeti Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından bölgenin ihya ve inşası için başlattığı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Depremzedelerin sıcak yuvalarına bir an evvel kavuşmaları için yapımına başladığı kalıcı konutların inşaatlarını bir bir tamamlandığını kaydeden Bakan Mehmet Özhaseki, 6 Şubat depremlerinden etkilenen Malatya’da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle yapılan afet konutları ve köy evlerinin inşaatları hızla yükseldiğini, yapımı kısa sürede tamamlanan konutların depremzedeler tarafından da büyük beğeni topladığını söyledi.

“TAMAMLADIĞIMIZ KONUT VE İŞ YERLERİMİZİ EN KISA SÜREDE TESLİM EDECEĞİZ”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Malatya’da yürütülen çalışmalara ilişkin bir videoya da yer verdi.

Malatya'mızı eski güzelliğine ve canlılığına kavuşturmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz.Afet konutlarımız,Köy evlerimiz,Bakırcılar Çarşısı ⏳Vatandaşlarımızın mutluluğu, bizim de gururumuz oldu. Malatya'da tamamladığımız konut ve iş yerlerimizi en kısa sürede teslim… pic.twitter.com/AsbLWFvcYJ— Mehmet Özhaseki (@mehmetozhaseki) January 9, 2024

Bakan Özhaseki, paylaşımında Malatya'yı eski güzelliğine ve canlılığına kavuşturmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirtti. Afet konutları, köy evleri ve Bakırcılar Çarşısı’na dikkat çeken Bakan Özhaseki, “Vatandaşlarımızın mutluluğu, bizim de gururumuz oldu. Malatya'da tamamladığımız konut ve iş yerlerimizi en kısa sürede teslim edeceğiz. Malatya'mız, güçlü ve dirençli bir şekilde ayağa kalkacak.” ifadelerini kullandı.

Bakan Özhaseki’nin paylaştığı videoda depremzedelerin; afet konutu, köy evi, geçici iş yerleri ile Bakırcılar Çarşısı’nda devam eden çalışmalara ilişkin görüşlerine de yer verildi.