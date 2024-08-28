Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış ticaret verilerine yönelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Azalan cari açık ve dış finansman ihtiyacının dezenflasyon sürecine önemli katkı sağladığını söyledi. Bakan Şimşek, Temmuz'da yıllık dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı dönemine göre 38,7 milyar dolar gerilediğini kaydetti.ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, makroekonomik dengesizliklerden biri olan yüksek cari açığın azaltılmasında önemli mesafe katedildiğini vurguladı.

Temmuzda yıllık dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı dönemine göre 38,7 milyar dolar gerilediğini ifade eden Şimşek, bu durumun temmuz için yıllık cari açıkta 20 milyar doların altında bir seviyeye işaret ettiğini belirtti.

Azalan cari açık ve dış finansman ihtiyacının dezenflasyon sürecine önemli katkı verdiğine dikkati çeken Şimşek, "Ana hedefimiz olan fiyat istikrarına ulaşarak gelir dağılımında adalet ve kalıcı refah artışı sağlayacağız" ifadelerini kullandı.