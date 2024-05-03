Millî Eğitim Bakan Yusuf Tekin, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Diyarbakır'da il eğitim değerlendirme toplantısına katıldı.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Diyarbakır programları kapsamında öncelikle Valiliği ziyaret ederek şeref defterini imzaladı, Vali Ali İhsan Su ile ildeki eğitim faaliyetlerine ilişkin görüştü. Daha sonra "İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı"na katılan Tekin, toplantının ardından yaptığı açıklamada, Bakanlık olarak merkez teşkilatında mümkün olduğunca az vakit geçirdiklerini, taşrada doğrudan sorunları yerinden tespit edip çözüm üretme, bu anlamda istişare yapma çalışmaları kapsamında kente geldiklerini söyledi.

İl millî eğitim müdürlüğü ekibiyle değerlendirme toplantısı yaptıklarını belirten Bakan Tekin, toplantıda atılması gereken adımlarla, yürüyen işlerle ilgili istişarede bulunduklarını söyledi. Toplantının verimli geçtiğini anlatan Bakan Tekin, Diyarbakır'da 2002-2003 eğitim öğretim yılındaki derslik sayısı, öğrenci başına düşen öğretmen sayısı istatistikleri bakımından çok belirgin, gözle görülür değişiklikler yapıldığını bildirdi.

Bakanlığın gündemindeki önemli konulardan birinin yeni müfredat taslağı olduğunu belirten Tekin, Türkiye'de kamuoyunun eğitim öğretimle ilgili bu kadar canlı olmasından dolayı çok mutlu olduğunu dile getirerek, müfredat değişikliklerinin toplumun her kesiminden ilgi ve alaka gördüğünü ifade etti. Bakan Tekin, eğitim öğretim sürecine ilgi gösteren herkese teşekkür etti.

Öte yandan bir gazetecinin "Bazı CHP'li milletvekilleri Bakanlığınız önünde basın açıklaması yapıyor, yeni müfredata ilişkin protestoları söz konusu. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Tekin, katkı veren herkese açık olduklarını anlattı.

Bakan Tekin, Diyarbakır'daki değerlendirmelerinde sözlerine şöyle devam etti.

"Sayın vekillerimize de biz orada çay ikram etmek istedik. Keşke biz orada olsaydık. 'Karşılıklı görüş alışverişiyle gelip sizi dinlemek istiyoruz, sorularımız var, sorularımıza cevap verir misiniz?' diye randevu olsaydı daha medeni, daha hukuk devleti, daha demokratik devlet kriterlerine uygun olurdu. Daha uygun bir zamanda onları da bekliyoruz. Geleceklerini bilseydik belki Diyarbakır'daki programımızı da başka bir güne ertelerdik ama şimdi medyadan öğrendim öyle bir şeyi. Kendilerine de ev sahipliği yapamadığımız için kusura bakmasınlar. Eğer böyle kamuoyuna popülist mesajlar vermek yerine ellerinde programlarla ilgili hazır dokümanlar, raporlar varsa onları da teslim almaları için arkadaşlara gerekli uyarıları yaptım. Onlar da bırakırlarsa mutlu olurum. Ama sadece böyle popülist mesajlar verip, 'Protesto ediyoruz!' dili hiç hoş olmaz, varsa raporlarını versinler, raporlarını değerlendirelim. Yoksa kendi tabanlarına vermek istedikleri siyasi mesajları verdiler. Teşekkür ediyoruz kendilerine"

Bakan Tekin'e AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Galip Ensarioğlu, Mehmet Sait Yaz, Suna Kepolu Ataman ve AK Parti İl Başkanı Raşit Ocak da eşlik etti.