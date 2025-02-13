Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Suudi Arabistan'daki temasları kapsamında başkent Riyad'da bulunan Uluslararası Türk Okulunu ziyaret etti.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Riyad'da okulun girişinde öğrenciler çiçeklerle ve halk oyunu gösterisiyle karşılandı.

Ziyaret kapsamında sınıfları gezen Bakan Yusuf Tekin, öğrencilerle sohbette bulundu, sıralarına oturarak derslere eşlik etti.

Öğrencilere Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile ilgili bilgi veren Bakan Tekin başarılar diledi, ailelerine selamını iletmelerini istedi. Bakan Tekin, daha sonra okulun öğretmenler odasında eğitimcilerle bir araya geldi. Öğretmenlerin taleplerini dinledi, sorularını yanıtladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre, Bakan Tekin de bu eğitim öğretim yılında öncelikli olarak gündeme aldıkları üç konudan birinin "ailelerin eğitim öğretim süreçlerine daha fazla dâhil edildikleri süreci başlatmak" olduğunu vurguladı. "Velivizyon Platformu"nun hayata geçirildiğini ifade eden Bakan Tekin, veli toplantılarında ebeveynlere gösterilmek üzere Bakanlıkça içerikler de hazırlandığını ifade etti.