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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-İzmir arasını 3,5 saate düşürecek ve İzmir'i yüksek hızlı demiryolu ağına bağlayacak olan İzmir-Ankara YHT yapım çalışmalarının etaplar halinde devam ettiğini belirterek, "Projemizi inşallah 2027 yılı içerisinde hizmete açacağız" dedi.İZMİR (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İzmir Valiliğinde düzenlenen il koordinasyon toplantısının ardından basın açıklaması yaptı.

İzmir'in ihtiyaçlarının masaya yatırıldığı koordinasyon toplantısıyla ilgili olarak Bakan Uraloğlu, İzmir'i daha ileri taşıyacak projeler için neler yapacağımızı görüştük dedi. Uraloğlu, basın açıklamasında son 21 yılda hiçbir zaman durmadan istikrarla yatırımlara devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Azimle çalışarak dev projeleri tek tek hizmete aldık. Ülkemizin itibarını uluslararası arenada yükselten birçok mega projede Bakanlığımızın imzası var. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla hayata geçirdiğimiz her bir proje; üretim olmuş, istihdam olmuş, refah olmuş, huzur olmuştur. Cennet mekan Yavuz Sultan Selim Hanın 8 yıla 80 yıllık hizmet sığdırması gibi, bizlerde 21 yıla 100 yıllık işler sığdırdık. Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim, Osmangazi, 1915 Çanakkale Köprüleri, İzmir-İstanbul, Ankara-Niğde ve Kuzey Marmara Otoyolları gibi dev projeleri birbiri ardına hayata geçirdik"

İzmir'in ulaşım ve iletişim altyapısının gelişmesine ayrı bir özen gösterdiklerini belirten Bakan Uraloğlu, İzmir'in geçmişten bugüne Türkiyenin batı dünyasına açılan en önemli kapılarından biri olduğunu söyledi.

İZMİR'E 122 MİLYAR 355 MİLYON LİRA YATIRIM GERÇEKLEŞTİRDİK

Bakan Uraloğlu, İzmir'in bölünmüş yol uzunluğunu 430 kilometreden 966 kilometreye, bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu ise 367 kilometreden 985 kilometreye çıkardıklarını, toplam uzunluğu 55,5 km olan İzmir Çevre Yolunu etaplar halinde tamamlayarak ve Konak tünelini açarak İzmirlilere şehir içi trafiğinde rahat bir nefes aldırdıklarını kaydederek, son 21 yılda İzmirin iletişim ve altyapısına toplam 122 milyar 355 milyon lira yatırım yaptıklarını açıkladı.

ANKARA-İZMİR YHT PROJEMİZİ İNŞALLAH 2027 YILINDA HİZMETE AÇACAĞIZ

Bakan Uraloğlu, Ankara-İzmir arasını 3,5 saate düşürecek ve İzmiri yüksek hızlı demiryolu ağına bağlayacak olan İzmir-Ankara YHT projesinin yapımının etap etap devam ettiği bilgisini vererek, projenin tamamlanacağı tarihe ilişkin olarak Projemizi inşallah 2027 yılı içerisinde tamamlayarak açacağız. Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesinin tamamlanması ile ilk etapta günlük karşılıklı 8 tren seferine göre yıllık olarak; zaman, enerji ve bakım maliyetleri gibi kalemlerden yaklaşık 1,1 milyar lira tasarruf sağlamayı hedefliyoruz dedi. Bakan Uraloğlu, ayrıca İzmiri Akdenize bağlayacak otoyolun Aydın-Denizli kesiminin önemli bir bölümünün önümüzdeki günlerde, tamamının ise 2024 yılında bitirileceğini açıkladı.