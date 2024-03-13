Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ile Şırnak’a gitti. ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Şerafettin Elçi Havalimanındaki karşılamanın ardından helikopter ile 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığına geçen Bakan Yaşar Güler, inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Irak’ın kuzeyinde devam eden operasyonlardaki son duruma ilişkin bilgi alan Bakan Yaşar Güler, bölgede yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi.