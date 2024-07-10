İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya'da meydana gelen deprem sonrası gelen ihbarlarda herhangi bir olumsuz durumun olmadığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Malatya Yeşilyurt’ta bugün öğle saatlerinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

AFAD ve ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha taramalarına devam ettiği bölgeden gelen 3 ihbarı incelediklerini duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, an itibari ile olumsuz bir durumun olmadığını duyurdu.

"Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" diyen Bakan Yerlikaya, "Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.