İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yerli ve milli ürünlere ve esnafa yönelik boykot çağrılarını "Milli Destek Vakti" vurgusuyla eleştirdi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yerli ve milli ürünlerle esnaflara yönelik boykot çağrılarının doğrudan ülkenin ve milletimizin emeğine ihanet olduğunu belirterek, alışverişe çıktı.

Bakan Yerlikaya, "Vakit Milli Destek Vakti" diyerek yaptığı paylaşımda, "Milletimizle birlikte, 7’den 77’ye bir ve beraber olarak Büyük ve Güçlü Türkiye hedefine doğru ilerleyeceğiz. Yerli üretimimizi desteklemeye, esnaflarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Çünkü vakit, #MilliDestekVakti’dir" ifadelerini kullandı.

Yerli ve milli ürünlerimize, esnaflarımıza yönelik boykot çağrıları, doğrudan ülkemizin ve milletimizin emeğine ihanettir.Milletimizle birlikte, 7’den 77’ye bir ve beraber olarak Büyük ve Güçlü Türkiye hedefine doğru ilerleyeceğiz. Yerli üretimimizi desteklemeye, esnaflarımızın… pic.twitter.com/U3bJXBAvaF— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 2, 2025