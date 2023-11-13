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Bölgesel Amatör Lig 2.Grupta karşılaşmalara bugün oynanan maçlarla devam edildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Gebzespor kendi evinde oynadığı karşılaşmada lider Feriköypor'u 1-0 yenerek grupta liderliğe yükseldi.

Keşanspor’un haftayı bay olarak geçirdiği haftada oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar da şöyle:

Yuvacıkspor-Kapaklıspor: 1-4

Diliskelesispor-Lüleburgazspor: 5-0

Gebzespor- Feriköyspor: 1-0

Sarayspor 1953-Uzunköprüspor: 3-2

Babaeskispor-Kullar 1975 Spor: 0-5

Çorluspor 1947- Taçspor: 1-0

İFA - Gölcükspor: 0-0

Bay: Keşanspor

Grupta bu maçlardan sonra oluşan puan durumu ise şöyle: