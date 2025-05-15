Hastane yapılması koşuluyla hibe edilen arsaya yaptırılması ve işletilmesi amacıyla açılan ihaleyi kazanan firma ile Ayvalık Belediyesi arasında, sınırlı aynı hak tesisi ihalesi işinin kira sözleşmesi imzalandı.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, keşkeler arasında yer alan arsaya yapılacak olan Cerrahi Tıp Merkezi’yle kentin büyük bir ihtiyacının yaşama geçirileceğini söyledi.

Hastane koşuluyla bağışlanan, 150 Evler Mahallesi’ndeki arsanın üzerine yapılacak olan Cerrahi Tıp Merkezi için başlatılan ihale sürecinin tamamladığını belirten Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık’ta Devlet Hastanesi’nin yetersizliği, bazı branşlarda doktor yokluğu ve özel hastanelerin bulunmayışı nedeniyle vatandaşların çaresizlik içinde kent dışında arayış içinde olduklarını söyledi.

İmar planlarında hastane alanı olarak belirlenen alanın Ahmet Taner Kışlalı Caddesi’nde gelişmekte olan bir bölgede bulunduğunu belirten Başkan Mesut Ergin, “Planlanmasıyla, altyapısıyla her türlü yatırım olanaklarının sunulacağı on dönümlük arsada yapılacak olan Cerrahi Tıp Merkezi sadece Ayvalıklılar için değil bize yakın olan ilçelerdeki vatandaşların da yararlanacağı bir kurum olacak” dedi.