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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki BALPARK, Başkan Yücel Yılmaz’ın talimatıyla otoparkları son teknoloji ekipmanlarla donatıyor.BALIKESİR (İGFA) - Otoparkların tamamını güvenlik kameralarıyla donatan, kapalı otoparklarda boş-dolu peron bilgilendirme sinyalizasyon sistemlerinin kurulumlarını yapan BALPARK, elektrikli araçları şarj etmek amacıyla BALŞARJ İstasyonlarını devreye alıyor.

4 kapalı, 1 teknolojik, diğerleri açık ve cadde üstü olmak üzere 50 lokasyonda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olarak otopark hizmeti veren BALPARK, otoparkları Başkan Yücel Yılmaz’ın talimatıyla son teknoloji ekipmanlarla donatılıyor. Balıkesir halkına daha konforlu ve güvenli otopark hizmeti sunmak amacıyla yenilikleri takip eden Büyükşehir Belediyesi iştiraki BALPARK tüm otoparklarında güvenlik kamerası kurulumlarını tamamlayarak 7/24 izlenebilir hale getirdi. Şehirde yerli araç TOGG ve diğer elektrikli araçların yaygınlaşması dolayısıyla da bir ihtiyaç haline gelen elektrikli şarj istasyonlarını da otoparklarına kazandırmaya başlayan BALPARK, BALŞARJ’ların kurulumuna Zağnos Paşa Camisi Meydanı Yeraltı Otoparkından başladı.

İL GENELİNDE 72 NOKTADA HİZMET VERECEK

2023 yılı sonuna kadar 12 tanesi faaliyete alınacak olan BALŞARJ İstasyonları, 2024 yılının sonuna kadar il genelinde 72 noktada devreye alınmış olacak. Acelesi olup, hızlı şarj etmek isteyen vatandaşlar için hızlı şarj cihazı (DC), zamanı olan vatandaşlar için de normal şarj cihazı (AC) otoparklarda hizmet verecek. Vatandaşların yoğunlukla vakit geçirdiği; Avlu Yaşam Merkezi ile Ahmet Edip Uğur Gençlik Kültür ve Aktivite Merkezi’ne de BALŞARJ İstasyonu kurulumu yapılacak.

PARK EDERKEN BÜYÜK KOLAYLIK

Ayrıca Zağnos Paşa Camisi Meydanı Yeraltı Otoparkı ile Koca Seyit Otoparkında boş-dolu peron bilgilendirme sinyalizasyon sistemlerinin kurulumları tamamlayan BALPARK, vatandaşların boş yerleri tespit etmesini kolaylaştırdı.

İLK ARAÇ ARALIK SONUNDA ŞARJ EDİLECEK

Balıkesir Toplu Taşıma AŞ Otogarlardan ve Otoparklardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İhsan Tezcan “Yücel Yılmaz Başkanımızın direktifleriyle gelişen teknoloji ve çağın gerekliliklerini yakalamak adına BALPARK olarak elektrikli şarj istasyonlarımızı devreye almak için gerekli altyapı çalışmalarını başlattık. Aralık ayı sonunda ilk aracımızı şarj etmeye başlayacağız.” diye konuştu.