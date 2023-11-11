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565 milyonluk yatırımla Bandırma’da ulaşımın kalite ve konforunu artıran Büyükşehir Belediyesi, Başkan Yücel Yılmaz’ın talimatıyla ücretlerde indirim yaptı. Tam ücret 13 liradan 11 liraya, öğrenci ücretleri ise 9 liradan 6,5 liraya indirildi.BALIKESİR ((İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, devreye aldığı yeni otobüslerle Bandırma İlçesi’nde toplu ulaşım hizmetlerinin konfor ve kalitesini artırırken ücretlerini ise indiriyor. Büyükşehir tarafından 565 milyon liralık ulaşım yatırımının yapıldığı, yeni 55 otobüsün devreye alındığı Bandırma’da, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın talimatıyla toplu taşıma ücretlerinde indirime gidildi.

ULAŞIM ÜCRETLERİNE YENİ DÜZENLEME

İlçedeki toplu taşıma ücretlerinde yeni bir düzenlemeye giden Büyükşehir Belediyesi, kendi bünyesinde faaliyet gösteren toplu taşıma araçlarında indirim yaptı. Bugüne kadar geçerli olan tam ücret, yüzde 15’lik bir indirim yapılarak 13 liradan 11 liraya indirilirken; öğrenci ücretleri ise yüzde 28 indirimle 9 TL’den 6,50 TL’ye indirildi.