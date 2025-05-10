“Hizmette iş birliği, dayanışma ve uyum önceliğimizdir” diyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, katılımcı demokrasi ve yönetim anlayışıyla Balıkesir’i Türkiye’nin parlayan yıldızı yapmakta kararlı olduklarını söyledi.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, partizanca tavırdan uzak ve eşit hizmet anlayışıyla çalışmalarını yürütürken Balıkesir’i, Türkiye’nin parlayan yıldızı yapma yolunda kararlı adımlarla ilerliyor. Milli birlik ve beraberlik içerisinde toplumun tüm kesimlerini içine alan bir anlayışla gece gündüz demeden çalışan Akın, “Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması’nda” Balıkesir’deki oda, dernek ve STK temsilcileri ile bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis salonunda dört ana grupta gerçekleşen program kapsamında Akın, ilk olarak Gaziler ve Şehit Yakınları Derneği temsilcilerini ağırladı. Akın, ardından Yöresel Kültürel ve Hemşeri Dernekleri, Engelsiz Yaşam Dernekleri, Sağlık, Çevre ve Afet Dernekleri, Emekliler Dernekleri, Meslek Dernekleri, İş Dünyası Dernekleri ve Spor Dernekleri, Kültür Sanat Derneklerinin temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdi. Sanatı, sporu, sağlığı, eğitimi, üretimi, sanayi ve sosyal hayatı gelişmiş bir Balıkesir için güç birliğinin önemine vurgu yapan Akın, Balıkesir’in geleceğini şekillendirme konusunda sivil toplum kuruluşlarını, kendilerinin en önemli paydaşı olarak gördüğünü söyledi.

Sivil toplum kuruluşlarının, toplumsal hayatın en önemli dinamiklerinden biri olduğunu ifade eden Akın, Balıkesir’in geleceği açısından işbirliği içerisinde hareket etmenin büyük önem taşıdığını söyledi. Yöresel Kültürel ve Hemşehri Dernekleri temsilcileriyle görüşme gerçekleştiren Akın, “Balıkesir’in asıl sahipleri sizsiniz, bizler emanetçiyiz, gelip geçiciyiz. Biz büyük bir aileyiz. Büyük bir aile olmanın verdiği gururla Türkiye’nin neredeyse tüm kültürlerini Balıkesir’de yaşatıyoruz. Türkiye’mizin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine kadar tüm renklerine sahibiz. Tarihi, coğrafyası, doğal güzellikleri, toprağının bereketi ile bambaşkadır. Elbette bunlar şehrimizi değerli kılıyor; fakat Balıkesir’in asıl değeri, Balıkesir’in asıl güzelliği, bu şehrin insanıdır. Balıkesir’de ötekileştirmeyen, ayrıştırmayan, sadece birleşmekten yana olan bir görev bilinciyle iş başına geldik. Hem Balıkesir’imizin yöresel dernekleriyle hem Balıkesir’imizdeki hemşehri derneklerimizle hem de Balıkesir dışında yaşayan hemşehrilerimizin dernekleriyle Kuvayımilliye’nin başkentinde ve Türkiye’nin dört bir yanında Balıkesir’i yaşıyor ve yaşatıyoruz. İnanıyorum ki sizlerle daha sık bir araya gelerek, iş birliklerimizi geliştirerek, farklılıklarımızın yarattığı zenginlikleri çoğaltarak yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.