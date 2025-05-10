Adana Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Doğa Koruma Milli Parklar 7. Bölge Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen Sokak Hayvanları Rehabilitesi konulu toplantı, Adana Doğa Koruma Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü binasında yapıldı.

ADANA (İGFA) - Toplantıda; sokak hayvanları rehabilitesi, kuduz hastalığının kontrolü ve sokak canlılarını tutma, yakalama yöntemleriyle ilgili sunumlar gerçekleştirildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürü Dr. Ramazan Özdemir, sokak canlılarını tutma, zarar vermeden yakalama yöntemleriyle bilgi verdi.

Dr. Ramazan Özdemir; sokak hayvanlarına yaklaşma, tutma ve kontrol altına alma yöntemleri hakkında bilgi paylaştı.

İlgili kurumların yeterli araç ve ekip kurması, personeli ehil kişiler olması, en basit yöntemlerle kontrol altına alınması ve zarar görmeden, acı ızdırap çektirilmeden Hayvan Bakımevi’ne transferinin sağlanması konusunda sunum yapan Dr. Özdemir; “Kedi ve köpeklerin nasıl ve ne şekilde tutulması gerektiği hassas bir konu. Bu sayede hem çalışan personelin güvenliği hem de kontrol altına sokak canlılarının zarar görmemesi sağlanır” dedi.