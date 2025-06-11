Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin, şehrin turizm değerlerini uluslararası platformlarda tanıtma çabaları meyvelerini vermeye devam ediyor.DENİZLİ (İGFA) - Bu kapsamda, Şubat ayında düzenlenen 28. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT), Denizli Büyükşehir Belediyesi standında Japon rehberlerle kurulan temaslar sonucunda anlamlı bir kültürel etkileşim gerçekleşti.

JAPON KONUKLARDAN KİRAZ HASADINA YOĞUN İLGİ

Fuarda, Japonya’nın simgesel değerlerinden olan sakura çiçeği ile Honaz kirazı arasında kurulan kültürel benzerlik vurgulanarak, Japon ziyaretçiler kiraz hasadı için Denizli’ye davet edildi. Bu davet üzerine İstanbul’da yaşayan Japon ailelerin çocuklarının öğrenim gördüğü okuldan 20 öğrenci, öğretmenleri ve beraberindeki görevlilerle birlikte toplam 26 kişilik bir grup Honaz ilçesine gelerek hem bölgeyi gezdi, hem de kiraz bahçelerinde hasat yaptı.

İLK KEZ DALINDAN KİRAZ TOPLADILAR

Ziyaret kapsamında, antik kentler ve Pamukkale gezisinin ardından Japon konuklar Honaz’daki kiraz üreticileriyle buluştu. Kiraz bahçelerinde yapılan hasat etkinliğinde, Japon öğrenciler ve öğretmenleri ilk kez dalından kiraz koparma deneyimi yaşadı. Etkinlik, öğrenciler için unutulmaz anlara sahne oldu. Bahçe sahipleri ve üreticilerle tanışma fırsatı bulan öğrenciler, Türk tarım kültürünü yakından tanıma şansı elde etti. Organizasyonun koordinasyonunu sağlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Turizm Tanıtım Şube Müdürlüğü, günün anısına konuklara Denizli’yi tanıtan kitapçıklar ve yöresel ürünlerden oluşan hediyeler takdim etti. Japon yetkililer, etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu ziyaretin daha geniş kapsamlı bir organizasyonun öncüsü olacağını ifade etti.