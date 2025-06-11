İzmit Belediyesi, Kocaeli’de bir ilke imza atarak 1 Temmuz itibarıyla doğrudan temin mal alımlarını şeffaflık ve rekabeti artırmak amacıyla EKAP üzerinden gerçekleştirecekKOCAELİ (İGFA) - Şeffaf ve hesap verebilir yönetim anlayışını temel ilke haline getiren İzmit Belediyesi, Kocaeli’de bir ilke daha imza atıyor. Belediye, 1 Temmuz itibarıyla doğrudan temin mal alımlarını Kamu İhale Kurumu’na (KİK) bağlı Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden gerçekleştirecek. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, geçtiğimiz ay kamuoyuna duyurduğu uygulama hakkında detaylı açıklamalarda bulundu.

“DAHA ŞEFFAF OLABİLMEK ADINA”

Fatma Başkan, “Doğrudan temin mal ve hizmet alımlarımızı 1 Temmuz’dan itibaren EKAP sistemi üzerinden yapacağız. EKAP kaydı olmayan esnaflarımızı bilgilendirmek istiyoruz. Geçtiğimiz dönemden bu yana şeffaf olabilmeyi kendimize dert edindik. İhalelerimiz, doğrudan teminlerimiz, pazarlık usullerimizde hep daha iyisini yapmaya çalışıyoruz. Açık ihalelerimiz hep canlı yayınlanıyor. Bunlarla ilgili yüzde 100 rekabet koşullarını sağladık. Doğrudan teminlerde de hep fazla teklifler almaya çalışıyoruz.

“EKAP’A KAYIT OLMAK ARTIK DAHA KOLAY”

Tabi ki fiziki fiyat araştırmaları belediyeler için zor bir süreç. Personel görevlendireceksiniz, personel araştırma yapacak. Doğrudan teminler için geçen dönem bir program yazmıştık ve o program üzerinden yapmaya çalışıyorduk. Direkt internet üzerinden teklifler verilebilsin, esnaflarımız oraya kaydolsun. Fakat bu programın da bize zaman zaman dijital anlamda sıkıntıları oldu. Firmalar kayıt olmakta zorlandı, teklif göndermekte zorlandı. Artık EKAP’a kayıt olmak çok kolaylaştı. Biz de bunu fırsat gördük.

“ESNAFLARIMIZA DESTEK VERECEĞİZ”

Geçen dönem Çınar Satın Alma programı üzerinden yaptığımızı daha da şeffaf hale getirmek için EKAP’a girelim dedik. 1 Temmuz’dan itibaren doğrudan teminlerimizin acele işler dışındaki kısımlarının büyük bir çoğunluğunu EKAP üzerinden yapma kararı aldık. Bunu geçtiğimiz ay duyurmuştuk. Bu konuda esnafımızın da bilgi alması ve kayıt olması için bir zaman koymuştuk. Bu süreçte bizden destek isteyen esnaflarımız bizimle iletişime geçsin. Biz gerekirse sizler için personel görevlendireceğiz. Gerekirse dükkânlarınıza gelerek kayıtlarınızı yapmanıza yardımcı olacaklar.

“REKABET ORTAMI OLUŞUYOR”

Biz yavaş yavaş doğrudan teminlerde EKAP sistemini kullanmaya başladık, eksikleri görmek adına. EKAP kaydı olan herhangi bir vatandaş inceleme yapabiliyor. Temmuz’a kadar girmeye başladığımız doğrudan teminlerimizde güzel bir rekabet ortamı oluştuğunu görüyoruz. Buradaki yerel esnafımızın mağdur olmaması adına fiziki fiyat araştırmalarına da ayrıca devam ediyoruz. Sonunda da EKAP’tan aldığımız tekliflerle fiziki olarak aldığımız teklifleri karşılaştırıyoruz. Hangi ürünü daha kaliteli ve ucuza nereden alabiliyorsak onu seçmiş oluyoruz. Hem rekabet oluşturuyor hem de daha ucuza alışveriş yapmış oluyoruz.

“DAHA İYİSİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Örneğin iki tane alımımızda fiziki araştırmalarda yaptığımız fiyatlar daha uygun görünmüş. Bu gibi durumlarda EKAP kısmını tutanak altına alıyoruz. Fiziki koşullarda aldığımız teklifleri değerlendiriyoruz. Verdiğimiz kararın doğru olduğunu görüyoruz. 1 Temmuz’da artık büyük bir çoğunluğunu EKAP’tan yapacağız. Tabi ki çok acil ihtiyaçlar dışında. Tüm esnaflarımıza da duyurmuş olalım. Bir video çekimi yapacağız ve halkımıza nasıl kayıt olup teklif vereceğini anlatacağız. İzmit Belediyesi olarak her zaman daha iyisini, daha güzelini, halkımızın bize verdiği bu çok onurlu görevi ve yetkileri en iyi şekilde kullanmak, en iyi şekilde hesap verebilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Her gün daha iyisini yapabilmek için çalışıyoruz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı