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Balkan Şehirleri İşbirliği Platformu ilk toplantısını Edirne Valisi Vali Yunus Sezer başkanlığında yaptı.Erdoğan DEMİR ( EDİRNE İGFA)

Balkan ülkelerindeki şehirler ile yapılan işbirliği ve çalışmaların tek elden yürütülmesi amacıyla, Edirne Valisi Yunus Sezer’in talimatları ile kurulan Balkan Şehirleri İşbirliği Platformu ilk toplantısını yaptı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, toplantı öncesinde yaptığı değerlendirmede, “Balkanların başkenti konumundaki Edirne, köklü tarihi ile birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve her daim bu müstesna konumunu bugüne dek korumuştur. Edirne, sadece Balkan coğrafyasında değil burada yaşayan soydaşlarımızın da gönül coğrafyasında her daim yerini almıştır. Edirne, Balkan ülkelerindeki birçok şehirle, yine birçok kurum aracılığı ile çeşitli alanlarla işbirliği yapmış ve yapmaya devam ediyor. Bu işbirliklerinin daha etkin ve verimli olması ve tek elden yürütülmesi amacıyla ‘Balkan Şehirleri İşbirliği Platformu’nun kurulumunu gerçekleştirdik. Şehrimize, bölgemize ve tüm Balkanlara hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Dış Ticaret ve Yatırım, Turizm (Sağlık, İnanç, Kültür, Alışveriş, Gastronomi), Kültür ve Sanat, Tarım, Eğitim, Gençlik ve Spor, Yerel Yönetimler ve STK’lar, Doğal Afet ve İnsani Yardım gibi konularda çalışma yürütecek olan Balkan Şehirleri İş Birliği Platformu Yürütme Kurulu, Danışma Meclisi, Çalışma Grupları ve Sekretaryadan oluşacak.