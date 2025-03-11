Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması ve barınakların etkin işletilmesi konusunda görevini ihmal edenler hakkında hukuki ve cezai işlemler uygulanacağını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Hakkâri Yüksekova ile Konya Karatay’da iki çocuğun hayatını kaybetmesi, Erzurum Narman’da bir kişinin yaralanmasının sahipsiz hayvan sorununun ertelenemez bir mesele olduğunu bir kez daha gösterdiğini ifade eden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, başta çocuklar olmak üzere, vatandaşların can güvenliğinin her şeyden önce geldiğini belirtti.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Tunç, Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde belediyeler ve il özel idareleri, sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması ve barınakların etkin işletilmesi konusunda sorumlu olduğunun bir kez daha altını çizdi.

"Yetkililerin görevlerini eksiksiz yerine getirmesi büyük önem arz etmektedir" diyen Bakan Tunç, "Yaşanan olaylarla ilgili adli ve idari soruşturmalar başlatılmış olup, görevini ihmal edenler hakkında gerekli hukuki ve cezai işlemler uygulanacaktır. Sokaklarımızı güvenli hale getirmek ve vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak konusundaki kararlılığımız tamdır. Kamu düzenini ve vatandaşlarımızın güvenliğini tehdit eden ihmallere asla göz yumulmayacaktır" ifadelerini kullandı.