Başkan Arıcı, zabıta personelinin toplum düzeninin sağlanmasında ve kamu hizmetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesinde büyük bir rol üstlendiğini belirtti.

Başkan Arıcı, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Zabıta teşkilatımız, vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yaşamalarını sağlamak adına fedakârca görev yapmaktadır. Hemşerilerimizin sağlığı, güvenliği ve refahı için çalışan belediyemizin tüm zabıta personelimize teşekkür ediyor, Zabıta Haftası’nı en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

Başkan Arıcı, zabıta teşkilatının yerel yönetimlerin en önemli unsurlarından biri olduğunu da vurgulayarak, Koçarlı Belediyesi olarak zabıta personeline her zaman destek olmaya devam edeceklerini ifade etti.