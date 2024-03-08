Geçtiğimiz günlerde belediye meclisinin kararı ile Atatürk Mahallesi’nin efsane muhtarı merhum Zeki Acet’in isminin verildiği Emekliler Lokali, inşa çalışmaları tüm hızıyla sürerken; Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan açılış tarihini 18 Mart olarak açıkladı.

Baştan aşağı yenilenen binada ekipler, çevre düzenlemesi çalışmalarına hız verdi. Kapalı alanın dışında bahçe düzenlemesi ile dikkat çekici bir mekan haline gelecek Söke Belediyesi Zeki Acet Emekliler Lokali için adeta geri sayım başladı. Sökeli emekliler Söke Belediyesi kuruluşu olan LİMA A.Ş. işletmeciliğinde kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlere, ücretsiz internete, kütüphanenin de olacağı nezih bir mekana sahip olacaklar.

“Belediye başkanlığı seçim ofisi açmaya benzemez, hizmeti bilmek gerekir”

“Biz vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam ediyoruz” diyen Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan; “Biz seçim ofisi açmıyoruz. Biz Emekliler lokali, biz hayvan barınağı temeli, güneş enerjisi santrali, otogar ve otopark açıyoruz. Yani belediye başkanlığı seçim ofisi açmaya benzemez, hizmet etmek gerekir. Hizmeti bilmek gerekir” dedi.

Emekliler Lokali yapım çalışmalarını inceleyen ve bilgi alan Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan silindir makinesini de yakından incelerken; “Biz işçi kardeşlerimizin her zaman yanındayız. Onlarla birlikte çalışıyoruz ve onların şartlarını görüyoruz. Yapamayacağımız iş yok. Biz traktörde kullanırız. Makine, kepçe de kullanırız. Yeter ki Söke’ye hizmet edelim” diye konuştu.