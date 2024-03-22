Savuca Mahallesi Kahveler Meydanı'nı yüzlerce vatandaş doldururken, Başkan Arıkan halk buluşmasında vatandaşlara seslendi. Meşalelerle karşılanan Başkan Arıkan sahneye çıktığında havai fişekler patlatıldı.

Halk Buluşmasında ilk konuşmayı CHP İlçe Başkanı Muammer Akmazlar yaptı. Türkiye'de ekonomik krizin etkilerini anlatan Başkan Akmazlar; ülkede yanlış yürütülen ekonomik politikalar yüzünden emeklinin, işçinin, memurun, halkın tüm kesimlerinin artık iyice fakirleştiğini söyledi. 31 Mart'ta merkezi hükümete kırmızı kart göstermenin zamanı geldiğini belirten ilçe Başkanı Akmazlar, Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan Adayı Dr. Mustafa İberya Arıkan'a destek istedi.

Merhum Belediye Başkanı Levent Tunceli'nin vefatından sonra göreve gelmesinin üzerinden geçen 9 aylık kısa sürede, 9 projeyi gerçekleştirdiğini belirten Mustafa İberya Arıkan; gelecek dönemde yapacağı projeleri anlattı. İlk gün söz verdiği gibi halka dokunan ve halkın içinde bir başkan olmaya devam edeceğinin altını çizen Başkan Arıkan, "Biz Söke'yi egosuz, samimi ve çok çalışarak yönetiyoruz. Kısa sürede yaptıklarımız ortada. Ve halkımızdan alacağımız yetkiyle Söke'ye yeni proje ve hizmetler kazandıracağız. 41 proje hazırladım. Hepsi yeri ve bütçesi belli projeler. Ben bugüne kadar ne vaat ettiysem yaptım. O yüzden 'vaat etmiyor, yapmıyoruz' diyoruz. Halkımız bize güveniyor" dedi.

Savuca Mahallesi'ne yapacağı projelerden de söz eden Başkan Arıkan, "Savuca eski belediye binasını öncelikle kadın ve çocuklarımızın yararlanacağı yaşam merkezi haline getireceğiz. Çocuk oyun alanı ve açık düğün salonu yapacağız. Yeni yol kazandırma projemiz Savuca'yı da yakından ilgilendiriyor. Mezarlık sorununu biliyorum. Yeni mezarlık alanı açacağız. DSİ yetkisinde olan derelerin temizlik ve ıslahı konusunun da takipçisi olacağım" diye konuştu.