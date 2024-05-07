Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, belediyenin tespit edebildikleri borç miktarını açıkladı.Arda ŞARU / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinin Yıldırım Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında Bursa Büyükşehir Belediyesinin tespit edilen borç miktarını açıkladı.

Önceki dönem Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın belediyenin borcunu 7.1 milyar lira olarak açıkladığını hatırlatan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın söz konusu borcun iştiraklerle birlikte 20 milyar lira civarında olduğunu söylediğini kaydetti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, düzenlenen basın toplantısında bir aylık çalışma neticesinde Bursa Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerine dair borç miktarını yüzde 60 ila yüzde 70 oranında tespit ettiklerini kaydederek, söz konusu borcun şimdiye kadar tespit edilebilen miktarının 25 milyar TL bandında olduğunu açıkladı.