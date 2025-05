Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, BURULAŞ toplu iş sözleşmesi sürecinde son tekliflerini açıklayarak, sendikanın yüzde 47 zam talebinin sürdürülebilir olmadığını belirtti. Bozbey, “Mali disiplin ve hizmet sürekliliği için toplu taşıma ücretlerine zam yapamayız” dedi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, BURULAŞ’taki toplu iş sözleşmesi görüşmelerine ilişkin kamuoyuna bilgi verdi.

Şeffaflık ilkesine vurgu yapan Başkan Bozbey, son teklifleri paylaştı.

Bakım formenleri için 78 bin 360 TL, tren sürücüleri için 73 bin 800 TL, otobüs şoförleri için 62 bin 300 TL ve en düşük maaş olarak 50 bin TL önerdiklerini belirten Başkan Bozbey, ancak sendikanın yüzde 47’lik zam talebi mevcut ekonomik koşullarda sürdürülebilir olmadığını söyledi.

Başkan Bozbey, bu talebin kabul edilmesi durumunda toplu taşıma ücretlerine ciddi zam yapılacağını ifade ederek, “Bu kaynaklar şahsi değil, Bursalıların ortak kaynağıdır. Çalışanlarımızın refahını gözetirken, mali disiplin ve hizmet sürekliliğini sağlamak zorundayız” dedi.

“İSRAF ETMEDEN, İDARELİ HARCAMAKLA YÜKÜMLÜYÜZ”

Bu konuda kendilerinin de bir teklifi olduğunu hatırlatan Başkan Mustafa Bozbey, işçinin yaşam standardının yükselmesinden yana olduklarını, ancak 13 bin 800 civarındaki çalışanı da düşünerek hareket etmeleri gerektiğini dile getirdi. Diğer iştirak şirketlerinde sözleşmelerin tamamlandığını belirten Başkan Bozbey, “Bu sözleşmelerle birlikte işçilerimizin yaşam standartlarında önemli bir iyileşme de sağlamış olduk. Bir tek burada anlaşmazlığa düşüldü. İstenen artışın Bursa halkına önemli bir yük getireceğinin altını çizmek istiyorum. Ben, öncelikle bir kamu yöneticisiyim. Harcanan her kuruş, Bursalının, milletin parasıdır. Benim param değil. Halkımızın, esnafımızın, iş dünyasının vergileriyle belediyemize gelen her bir kişinin parasını en iyi biçimde değerlendirmek zorundayız. Mali disiplinle kurumu yönetme sorumluluğuna sahibiz. Her kaynağı verimli kullanmak zorundayız. İsraf etmeden, idareli harcamakla yükümlüyüz. Bizler 13 bin 800 kişilik büyük bir aileyiz. Bu aile arasında da bir fark oluşturmak istemiyoruz. BURULAŞ çalışanı da bizim için kıymetlidir, diğer şirketlerde çalışanlar da bizim için değerlidir. Çalışanlarımızın her biri aslında bir Mustafa Bozbey’dir. Ona göre hizmet üretiyorlar ve bizleri temsil ediyorlar. Tüm çalışanlarımıza güveniyoruz. Kurumsal sürdürülebilirliği, iş barışını ve kurum içi dengeyi de sağlamak ve uygulamak zorundayız” dedi.

Başkan Bozbey, Bursa için en doğru adımları atmaya devam edeceklerini vurguladı.