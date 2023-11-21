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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları günü kapsamında ‘Filistin’de Çocuk Olmak’ temalı program gerçekleştirdi. Programda konuşan Başkan Büyükakın, “Sarışın çocuklar ölünce dünya ayağa kalkıyor. Filistin’de ve orta doğuda ölen çocuklar için dünya 3 maymunu oynuyor” açıklamasında bulundu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ise Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında önemli bir etkinlik gerçekleştirdi.

‘Filistin’de Çocuk Olmak’ temalı programa Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kamil Tüylüoğlu, İHH Kocaeli Başkanı İsmail Yeşildal, vatandaşlar ve çocuklar katıldı.

Kocaeli Kongre Merkezinde gerçekleştirilen program öncesinde çocuklar kendileri için kurulan Eğitim Hakkı, Dengeli Beslenme, Oyun Hakkı, Barış Dolu Bir Dünyada Yaşama Hakkı Ve Temiz Bir Çevrede Yaşama Hakkı atölyelerinde gönüllerince eğlendi. Programın açılışı İsrail’in saldırıları sonucu hayatını kaybeden çocuklar için Kuran’ı Kerim tilavetiyle yapıldı.

EVRENSEL ÇOCUK BİLDİRGESİ

Başkan Büyükakın, “1989 yılında Birleşmiş Milletler tarafından Evrensel Çocuk Bildirgesi yayınlandı. O gün bugündür 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü olarak kutlanıyor. Bugün gelin noktada Evrensel Çocuk Bildirgesinde ne yazıyorsa tersi yapılıyor. Geldiğimiz noktada dünya merhamete kulaklarını kapamış. Bir dünya düşünün mavi gözlü beyaz tenli sarı saçlı çocuklara ağlıyor. Ama ölenler siyah gözlü kara tenli olunca gözlerini kapatıyorlar. Filistin'de çocuk olmanın ne demek olduğunu bugün televizyonlarda görüyoruz. Öyle bir dünya var ki; bu dünya farklı renkleri farklı coğrafyalarda olmayı farklı dinlere mensup olmayı bir ayrım vesilesi olarak görüyor. Tamda milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un söylediği gibi, ‘Tek dişi kalmış canavar’. Medeniyet dediğimiz değerleri temsil eden dünyanın önde gelen ülkeleri Filistin'de olup bitene sessiz kalıp 3 maymunu oynuyor. Biz Türk milletiyiz. Biz öyle bir milletin evlatlarıyız ki bekleneniz. Eski köprülerde kilit taşları vardır. Geldiğimiz noktada ülkemiz ve milletimiz kilit taşı olmuştur. Türkiye bütün dünyanın ama özellikle Ortadoğu coğrafyası için kilit taşı konumundadır. Şu anda da eğer biz olmasaydık çok daha acı sözler yaşanıyor olurdu. Bu coğrafyayı, orada yaşananları en güzel anlatan yine bizim Cumhurbaşkanımız, ‘Dünya beşten büyüktür’ dedi. ‘Çocukları, masum insanları, kadınları katletmeyin’ diye yüzlerine baka baka haykırdı. Her ne olursa olsun bedeli ne olursa olsun bu milletin aziz evlatları bu soykırıma sessiz kalmayacaktır” dedi.

“İSRAİL SAVAŞ SUÇU İŞLİYOR”

AK Parti Milletvekili Hülagü de, “Bugün hüzünlü bir gün. Dünya eşi benzeri olmayan bir vahşeti izliyor. Savaşta bir ahlakı namusu olan her şeyin yok sayıldığını görüyoruz. Ben doktorum. Gördüklerimden utandım. Hastanelerde yatan hamile kadınlardan yoğun bakım ünitesindeki bebeklere kadar insanların katledildiği bir vahşet ortamını yaşıyoruz. Bunlara duyarsız kalmak mümkün değil” ifadesini kullandı.