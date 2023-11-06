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Kağıtsporlu şampiyonlarla buluşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli’ye büyük bir gurur yaşattıklarını söyledi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli’ni Avrupa ve Dünya arenalarında başarı elde eden Kağıtspor’un başarılı sporcularıyla kahvaltıda buluştu. Kağıtspor Kulübü Başkanı İbrahim Ercin, yönetim kurulu üyeleri ile Kağıtspor ve milli takımlar adına katıldıkları ulusal ve uluslararası şampiyonlarda başarılar elde eden 60 sporcu, antrenörleriyle birlikte programda hazır bulundu.

KENTE DEĞER KATAN KAĞITSPOR

Kağıtspor’un kente çok şey kattığını belirten Başkan Büyükakın, "Kocaeli’yi sporda şu anda olduğu noktadan daha iyi bir noktaya taşımak için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Sportif başarılar şehirlere karakter verir, moral verir, renk verir. Kağıtspor olarak sizlerin böyle bir sorumluluğunuz da var. Elde ettiğiniz başarılarla Kocaeli’ne değer katıyorsunuz. Bu kente ilham veren insanlar olmanız gerekiyor" dedi.

KAĞITSPOR KÜLTÜRÜNÜN TEMSİLCİLERİ

Kağıtspor camiasının başarılarından dolayı kutlayan Başkan Büyükakın, sözlerini şöyle tamamladı; ‘’Sizler bu kentin evlatları olarak her zaman en iyisini düşünüp, en iyisi için çalışmalı, kazanmak için sahaya çıkmalısınız.

86 yıllık geçmişi olan bu kulüp amatör sporlarda tüm Türkiye’ye örnek bir kulüp ve sizler bu kulübün kültürünün en önemli temsilcilerisiniz. Temsil ettiğiniz değerlere uygun şekilde mücadele etmenizi istiyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. İnşallah daha nice başarılarda beraber oluruz.’’