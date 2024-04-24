Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından düzenlenen Can Başkanlar Kayseri Kampı programına katıldı. Başkan Büyükkılıç, “Kaldığımız yerden devam edecek şekilde gece gündüz demeden hep beraber el ele, gönül gönle vereceğiz” dedi.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Anadolu’nun merkezinde ticaret ve sanayi üssü olarak Türkiye’nin üretimine ve ihracatına önemli bir katkı sunan Kayseri’de sanayici ve iş insanları ile istişareye ayrı bir önem veriyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Can Başkanlar Kayseri Kampı’nda sanayici ve iş insanları ile bir araya geldi.

Başkan Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ve önceki dönem şube başkanlarının da eşlik ettiği Erciyes Kardan Adam Tesisleri’nde gerçekleşen programa katıldı.

Burada katılımcılara hitap eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, MÜSİAD Kayseri’nin yüz akı olduğunu belirterek, “El ele, gönül gönle aynı kaygının insanları olarak yol alıyoruz. Kayseri şubemiz bizim yüz akımız oldu. Her zaman güvenilen insanlardan oluşan bir kuruluşumuzdur” dedi.

Birlik, beraberlik mesajı veren Başkan Büyükkılıç, “Kaldığımız yerden devam edecek şekilde gece gündüz demeden hep beraber el ele, gönül gönle vereceğiz. Umarım Kayseri’mizde rahat etmişsinizdir. Kayseri’miz planlı, gelişen, güzel bir şehirdir. Belediyecilik açısından şanslı dönemler yaşadı. Şehrimize hoş geldiniz, iyi ki varsınız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından, MÜSİAD’ın yetim vakfına Başkan Büyükkılıç’ın şahsı adına yapılan bağış sertifikası takdim edildi.