Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara’da TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve milletvekilleriyle birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u makamında ziyaret ederek, Kayseri ile ilgili projeler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Mehmet UZEL / ANKARA (İGFA) - Kayseri’ye kazandırdığı birbirinden önemli proje ve hizmetlerle Büyükşehir Belediyesi’nin yatırım lideri olmasını sağlayan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2024 yılında da çalışmalarını hem Kayseri hem de Ankara kanadında aralıksız sürdürüyor.

Kayseri’yi ilgilendiren her konuda çalışmalarına devam eden Başkan Büyükkılıç, Ankara ziyaretlerine de devam ederek, Kayseri’de yapılacak ve yapılan proje ile hizmetleri görüşmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Başkan Büyükkılıç, Ankara’da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’yi ziyaret etti.

Kayseri’yi ilgilendiren projeleri değerlendirdiklerini kaydeden Büyükkılıç, Ankara’da Kayseri’nin sesi olan Bakan Özhaseki’ye desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Başkent ziyaretinde şehrin önemli projeleri ile ilgili çeşitli temaslarda bulunan Başkan Büyükkılıç, ayrıca Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u da ziyaret etti.

Kültürel mirasların eşsiz örneklerine ev sahipliği yapan kadim kent Kayseri’de kültür, sanat, turizm başta olmak üzere projelerin görüşüldüğü ziyarette Büyükkılıç, desteklerinden dolayı bakanlara, bakan yardımcılarına ve ekiplerine teşekkür etti.

Ziyarette Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler, Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı, Sayın Bayar Özsoy, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman da bulundu.