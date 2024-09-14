Yatırımlarına her geçen gün bir yenisini daha ekleyen Büyükşehir Belediyesi, Bozdoğan ilçesinde yol yenileme çalışması gerçekleştiriyor.

Haydere Mahallesi başta olmak üzere birçok mahalleye ulaşımı sağlayan yolda sıcak asfalt serimi çalışması Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor. Caddede asfalt seriminin yanı sıra kaldırım yenileme çalışmaları da son sürat devam ediyor. Sıcak asfalt seriminin tamamlanmasının ardından çizgi ve logo çalışması gerçekleştirilecek yol, daha modern ve güvenli haliyle araç trafiğine açılacak.

Aydın’ın her noktasında yol yenileme ve yapım çalışmaların süreceğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Ekiplerimiz kentimizin dört bir yanında yol yapım ve yenileme çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşlarımızın en iyiyi hak ettiğini bilerek çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Vatandaşlardan Başkan Çerçioğlu’na hizmet teşekkürü

Vatandaşlar, yapılan hizmetlerden oldukça memnun olduklarını belirtti ve hızlı, planlı ve koordineli bir şekilde sürdürülen çalışmalar için Çerçioğlu’na teşekkür etti.