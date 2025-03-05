Neredeyse 30 yıldır gerek kiralama ve gerek ihale yöntemiyle Temizlik Hizmetlerini gerçekleştiren Mustafakemalpaşa Belediyesi, 1 Mart itibariyle tam anlamıyla kendi işçisi ve kendi araç filosu ile Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü faaliyetlerini sürdürecek.

BURSA (İGFA) - Bursa Mustafakemalpaşa Belediyesinin 90’lı yıllardan bu yana Temizlik Hizmetlerini özel şirketlere ihale yöntemiyle yaptırdığını hatırlatan Belediye Başkanı Şükrü Erdem, ‘’ Geçmişten bugüne yapılan ihalelerin Mustafakemalpaşa kamuoyu için ne ifade ettiğini biliyoruz.

Yüksek rakamların konuşulduğu, bu bedellerin Belediyeye maddi olarak külfet getirdiği hep duyduk. Kimse de bu yaraya bugüne kadar merhem olmadı. 2017 Yılında çıkan yasadan önceye kadar işçisi ve aracıyla bir bütün olarak temizlik faaliyetlerini özel şirketler ihaleleri alarak yürütüyordu.

Yasadan sonra ise 2018 yılında işçiler Belediyeye geçti. Ancak araç filosu olmayan Mustafakemalpaşa Belediyemiz mecburen araç kiralama işini sürdürerek günümüze kadar geldi. İlçemiz için çok mutluyum ki, artık Belediyemiz kendi araç filosuna sahip olarak Temizlik Hizmetleri Müdürlüğümüzün faaliyetlerini bundan böyle kendisi sürdürebilecek. Kiralama işini de sonlandırmış bulunuyoruz.

Tam anlamıyla işçimizle, kendi araçlarımızla hemşehrilerimize hizmet etmenin gururunu yaşayacağız. Yılda yaklaşık 12 ila 16 milyon tl arasında bir ekonomik tasarruf ile kazanç sağlamış olacağız ‘’ dedi.

15 ARAÇ HİZMETTE OLACAK

Yapılan açıklamada Mustafakemalpaşa Belediyesi Temizlik İşleri araç filosuna, çöp kamyonu, süpürge aracı, çöp taksi, arazöz kamyon ve binek araç niteliğinde 15 aracın hibe alınarak eklendiği belirtildi.