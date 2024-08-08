Sporcuya her zaman destek olan ve ilçede gençlerin spora yönelmesi için önemli adımlar atan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Didim’de faaliyet gösteren Didim Tenis Kulübü’nü ziyaret etti. Yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdüren, tenis kulübü sporcularıyla bir araya gelen Başkan Gençay, minik tenisçilerin çalışmalarını yakından takip etti.

Çalışmaların ardından tenis kulübü öğrencileri ile sohbet eden ve tenis oynayan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, “Gençlerimizin potansiyelini ortaya çıkaracak, onlara daha fazla fırsat sunacak projelerle Didim'imizi kültür ve spor alanında Türkiye'nin sayılı şehirlerinden biri yapmayı amaçlıyoruz. Tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Tenis çok güzel bir spor, başarılarınızı devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.