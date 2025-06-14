Türkiye Belediyeler Birliği ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “Madem ki su kaynaklarını artıramıyoruz, mevcut suyu doğru kullanıp, israfı önlemeliyiz.” dedi.ADANA (İGFA) - Türkiye Belediyeler Birliği ve Adana Büyükşehir Belediyesi, gezegende azalan su ve yapılması gerekenlerin konuşulduğu; bilim insanlarının, kamu yöneticilerinin ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldığı, panel ve seminerlerle desteklenen etkinlik düzenledi.

Türkiye Belediyeler Birliği ve Adana Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile gerçekleştirilen “Başka Bir Su Yönetimi Mümkün” ana başlığıyla düzenlenen panel ve seminerler, Sheraton’da gerçekleştirildi.

İklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki etkilerine dikkat çekmek ve yerel yönetimlerin bu alanda üstlendiği sorumlulukları değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilen programın açılış konuşmalarını TBB Başkan Vekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, TBB Encümen Üyesi ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile TBB Genel Sekreteri Suat Yıldız yaptı.

KÜRESEL ISINMADAN EN ÇOK ETKİLENEN ŞEHİR ADANA

Alanında uzman akademisyenler, yerel yöneticiler, çeşitli kamu kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasiler ile bürokratların katıldığı programın açılışında söz alan Başkan Zeydan Karalar, yakın gelecekte dünyanın en önemli emtiasının su olacağını her fırsatta dile getirdiğini söyledi. Su savaşlarının dahi başlayabileceğine de konuşmalarında yer verdiğini hatırlatan Başkan Zeydan Karalar şöyle devam etti: “Küresel ısınma var ve bundan Türkiye de etkileniyor. Küresel ısınmadan en çok etkilenen il de Adana. Bu yüzden Türkiye Belediyeler Birliği ve Adana Büyükşehir Belediyesi olarak böyle bir çalışma yapmaya karar verdik.”

SU KAYNAKLARI AZALIYOR-TÜRKİYE’NİN YÜZDE 22’Sİ ÇÖLLEŞME RİSKİ ALTINDA

Adana’nın; su kaynaklarının çokça bulunduğu ve su bolluğu yaşanan bir şehir olarak bilindiğini belirten Başkan Zeydan Karalar, içme suyu ve tarım sulamasının Seyhan ve Ceyhan nehirlerinden sağlandığını ifade etti. Su kaynaklarının dünyada, Türkiye’de ve Adana’da giderek azaldığını bildiren Başkan Zeydan Karalar, dünyada 2 milyar 100 milyon insanını temiz suya erişemediği bilgisi verdi. Dünyada her gün 700’den fazla çocuğun temiz suya erişemediği için, hijyen olmayan ortamlardan kaynaklı hastalıklardan ötürü hayatını kaybettiği bilgisini aktaran Başkan Zeydan Karalar, son 100 yılda sulak alanların neredeyse yarısına yakınının kaybolduğuna vurgu yaptı. 2030’a kadar 700 milyon insanın susuzluk nedeniyle göç edeceğinin beklendiğini kaydeden Başkan Zeydan Karalar, Türkiye’nin yüzde 22’sinin çölleşme riskiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekti.

SUYLA İLGİLİ YÖNETİM BİÇİMİ VE SU KULLANIMI HIZLA GÖZDEN GEÇİRİLMELİ

2030’da dünyadaki temiz suyun, dünyadaki insanların yüzde 60’ının ihtiyaçlarını karşılayabileceğini anlatan Başkan Zeydan Karalar, bu yüzden su kaynaklarına dair yönetim biçiminin ve su kullanımının gözden geçirilmesi gerektiğini, “Başka Bir Su Kullanımı Mümkün” iddialarının altında da bunun yattığını kaydetti.

KAPALI SİSTEM SULAMAYA BİR ÖN ÖNCE GEÇİLMELİ

Adana’da barajlarını doluluk oranının son iki-üç yılda yarı yarıya düştüğünü, 16 milyon metreküpten 8 milyon metreküpe indiğini bildiren Başkan Zeydan Karalar, şunları söyledi: “Madem ki su kaynaklarını artırma olanağımız yok, o halde mevcut kaynakları daha ekonomik ve kayıpsız kullanmalıyız. Türkiye çok önceden planlanmış kapalı sistem sulamaya bir an önce geçmeli. Kaynakları buna ayırmalıyız. Türkiye’de ekonomik kriz yaşandığı bir gerçek ama ülkemiz güçlüdür ve bunun da altından kalkacaktır. Türkiye’de bugün yıllık bütçeye 2 trilyon lira faiz konulabiliyorsa, kapalı sistem sulamaya da bunun bir kısmı ayrılabilir. Bu bir an önce gerçekleştirilmeli. Tarımda vahşi sulamayla devam etmek mümkün değil. Biz belediye olarak damla sulama sistemini yaygınlaştırdık.”

KAÇAK SU KULLANIMININ ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN MUHTARLARLA İŞ BİRLİĞİ ŞART

Muhtarlara da seslenen ve kaçak su kullanımının önüne birlikte geçebileceklerini belirten Başkan Zeydan Karalar, su saatine bağlı olsa bile, parası ödense bile insanlar içecek su bulamazken, suyuyla bahçe, tarla sulamanın doğru olmadığına değindi, muhtarların bu konuda duyarlı olmasını istedi.

SU KAYBIYLA İLGİLİ ADANA’DA ÖNEMLİ İŞLER YAPILIYOR

Adana Büyükşehir Belediyesi olarak şehirdeki su kayıp kaçaklarını önlemek için SCADA merkezini kurduklarını ve teknolojiyi kullanarak bazı bölgelerdeki su israfını yüzde 22 azalttıklarını, bu sistemi bütün Adana’ya yaydıklarında önemli miktarda su tasarrufu gerçekleştirileceğinin altını çizen Başkan Zeydan Karalar, şehirde eski su isale hatlarının da değiştirildiğini açıkladı. Böylece hem asbestli boruların değiştirildiğini ve şebekedeki kaybın engellendiğini duyuran Başkan Zeydan Karalar, su basıncının fazla olmasından kaynaklı boru patlamalarının da yeni sistemle hızla tespit edildiğini söyledi.

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN DEĞERİNİ HER GEÇEN GÜN DAHA İYİ ANLIYORUZ

Konuşmasının bir bölümünde dünyada ve Türkiye’nin çevresinde meydana gelen savaşlara, kaybedilen canlara, acı çeken insanlara dikkat çeken Başkan Zeydan Karalar, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün askeri ve yönetim açısından bir deha olduğunu ifade ederek, “Yurtta barış dünyada barış” sözüne vurgu yaptı. Bugün yaşanan olaylardan ötürü bu sözün değerinin daha iyi anlaşıldığını bildiren Başkan Zeydan Karalar, “O ne kadar büyük bir insanmış. Değerini, önemini her geçen gün daha iyi anlıyoruz” dedi.

FERDİ ZEYREK BAŞKANI UNUTMAYACAĞIZ

Türkiye’de de talihsiz, üzücü olayların art arda yaşandığını belirten Başkan Zeydan Karalar, hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır, başsağlığı diledi. Ferdi Zeyrek’in her kesimden insan tarafından ne kadar sevildiğini cenaze töreninde gördüklerini anlatan Başkan Zeydan Karalar, orada hissedilen barışa ve kardeşliğe ülkenin ihtiyacı olduğunu söyledi. Başkan Zeydan Karalar, “Ferdi Zeyrek kalbimizde yaşayacak. Onu unutmayacağız” diye konuştu.

ARKADAŞLARIMIZIN BİR AN ÖNCE ÖZGÜRLÜKLERİNE KAVUŞMASINI DİLİYORUZ

Başkan Zeydan Karalar sözlerini şöyle sürdürdü: “Ülkemizde milletin seçtiği, milletin oylarıyla göreve gelen kardeşlerimiz, belediye başkanlarımız teker teker tutuklanıyor. Biz denetime, hukuka, müfettişe karşı değiliz ama arkadaşlarımızın iddianamesi hazırlanamayan suçlamalara maruz bırakılarak aylardır içeride kalmasına tahammül edemiyoruz. Biz arkadaşlarımızın bir an önce özgürlüklerine kavuşmasını ve hizmetlerine devam etmelerini istiyoruz.”

Başkan Zeydan Karalar’ın ardından TBB Encümen Üyesi ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile TBB Genel Sekreteri Suat Yıldız da birer konuşma yaparak, “Başka Bir Su Yönetimi Mümkün” başlığına dair önemli bilgiler verdi.

BAŞKA BİR SU YÖNETİMİ MÜMKÜN PANELİ

Konuşmaların ardından Başka Bir Su Yönetimi Mümkün Paneli gerçekleştirildi.

Panelde; Türkiye’de Su Politikaları ve Su Yönetimi, Su Potansiyeli, Su Tahsisleri ve Sektörel Su Dağılımı konuları ele alındı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seval Sözen’in moderatörlüğünü üstlendiği ilk panelde; ÇÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burçak Kapur, ÇÜ Çevre Mühendisi Bölümü’nden Prof. Dr. Belgin Bayat ve Prof. Dr. Çağatayhan Bekir Ersü ile İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği Başkanı Dr. Baran Bozoğlu konuştu.

Gün boyu süren olan seminerlerde ise “Su Kanunu ve Taşkın Kanunu Taslakları”, “Su Kayıp Kaçakları ve Su Verimliliği”, “İçme Suyu ve Atık Su Güncel Sorunları ve Çözüm Önerileri”, “İklim Değişikliği Çerçevesinde Su Politikaları”, “Yerelde İklim Değişikliği ile Mücadele Uygulamaları”, “İklim Kanunu, Yerel İklim Değişikliği Eylem Planları (YİDEP) ve YİDEP Yönetmelik Taslağı” başlıkları bilim insanlarınca irdelendi.