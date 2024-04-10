Güzelliklerle geçen mübarek Ramazan ayının ardından, Ramazan Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Kıvrak mesajında, “Birlik ve beraberliğimizin pekiştiği, yardımlaşma ve dayanışmanın doruk noktasına ulaştığı bir Ramazan ayını daha sağlıkla geride bıraktık. İftar sofralarında bir araya geldik, kardeşlik duygularımızı güçlendirdik... Ramazan Bayramı’nı da aynı duygularla, sevdiklerimizle kucaklaşarak, sağlık, huzur ve mutlulukla geçirmeyi temenni ediyorum. Bayramın, Çine’mizde ve ülkemizin her köşesinde sevgi, hoşgörü ve barış tohumları yeşertmesini diliyorum. Sevdiklerimizle bir arada, sağlıkla, neşe içinde geçirdiğimiz nice güzel bayramlara... Ramazan Bayramımız mübarek olsun.” ifadelerini kullandı.