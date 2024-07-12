Burada gerçekleştirilen çalışmalar hakkında celepleri bilgilendiren Başkan Kıvrak, onların talep ve önerilerini dinledi.

Çeşitli konularda karşılıklı görüş alışverişinin bulunulduğu toplantıda Başkan Kıvrak, ilçedeki hayvancılığın gelişimi için celeplerin önerilerini dikkate alacaklarını ve belediye olarak gerekli adımları atacaklarını belirtti.

Çine Belediyesi olarak vatandaşların ihtiyaçlarını yakından takip ettiklerini belirten Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak,” Burada yaptığımız çalışmalar, sizlerin daha iyi koşullarda hizmet verebilmesi için büyük bir titizlikle yürütülüyor. Önerileriniz bizim için çok değerli. Bu önerileri dikkate alarak, ilçemizin hayvancılık alanında daha da ileri gitmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

“Çine’mizi daha ileriye taşıyacağız”

Başkan Kıvrak, toplantının sonunda celep esnafına katılımlarından dolayı teşekkür ederek, "Çine Belediyesi olarak her zaman sizlerin yanındayız. İlçemizin kaçinelkınması ve esnafımızın daha iyi koşullarda çalışabilmesi için iş birliği içinde olacağız. Sizlerden gelen geri bildirimler doğrultusunda projelerimize yön veriyoruz ve bu birliktelik sayesinde Çine'yi daha ileriye taşıyacağız" diye konuştu.

Celep esnafı ise Başkan Kıvrak’a teşekkür ederek, belediyenin yapmış olduğu çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Toplantıda, Aydın Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Altan Bilgen, Çine Ziraat Odası Başkanı Osman Eşiyok, Çine İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet İpçi, Belediye Başkan Yardımcısı Timuçin Karabulut, Belediye Meclis Üyeleri Mustafa Demir ve Ulaş Urhan da yer aldı.