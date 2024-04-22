Çine Belediyesi ekipleri Çaltı Mahallesi’nde yağmurlar sonucu oluşan birikintilerle hayvansal atıkların tahliyesi için yağmur suyu hat çalışmalarına başladı.

Göreve geldiği günden bu yana her bir mahalle için ayrı ayrı çözüm üreterek halkın sağlığı ve güvenliği için çalışan Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, Çaltı Mahallesi sakinlerinin taleplerini de kısa sürede yerine getirmek için çalışmalara başladı. Başkan Kıvrak’ın daha önceki ziyaretlerinde kendisinden talep edilen yağmur suyu hattı isteğini değerlendiren Başkan Kıvrak, çalışmaları başlattı. Mahalle sakinlerinin geçimini yoğun olarak hayvancılıktan sağladığı Çaltı Mahallesi’nde özellikle yağışlardan sonra oluşan birikintilerle hayvansal atıkların yaydığı kötü kokuyu engellemek için yağmur suyu hattı döşeme işlemine başlandı. Tahliye için yeni boru hattı ve mazgal çalışması gerçekleştiren ekiplerin çalışmaları tamamlandığında mahalle daha sağlıklı ve daha temiz bir hale kavuşacak.