Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, seçim çalışmaları kapsamında bir restoranda Doğulu hemşehrileriyle bir araya geldi. Buluşmada Doğulu hemşehriler, üzerinde “Tercihimiz Ömer Günel” yazılı pasta ile Başkan Ömer Günel’e sürpriz yaptı.

Göreve geldiği günden beri Kuşadası’nda başlattığı hizmet seferberliğiyle tüm hemşehrilerinin gönlünde taht kuran Başkan Ömer Günel, seçim çalışmaları kapsamında Doğulu hemşehrileriyle buluştu. CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek’in de yer aldığı buluşmada, Doğulu hemşehriler erken zafer kutlaması yaparak, ‘Tercihimiz Ömer Günel’ yazılı pasta ile Başkan Ömer Günel’e sürpriz yaptı.

Önümüzdeki 5 yılda Kuşadası’nın vizyonu için çalışacağız

Bir sonraki görev süresinde Kuşadası’nda yapılan hizmetin katlanarak devam edeceğine değinen Başkan Ömer Günel, “Kuşadası için gece gündüz çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. İlk 5 yılımızda kentin kronik problemlerini tek tek çözdük. Önümüzdeki 5 yılda da Kuşadası’nın vizyonu için çalışacağız” dedi.