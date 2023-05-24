Maddi sıkıntılar yaşadıkları için Denizli’den Nazilli’ye gelerek Şirinevler Kapalı Pazaryerinde çadır kuran aileye Nazilli Belediyesi yardım elini uzattı. Geçtiğimiz gün kendine zarar vererek basında yer alan 15 yaşındaki gencin ailesine belediye ekipleri ulaştı. En küçüğü 2 yaşında olan sekiz kardeşin ailesinin maddi zorluklar nedeniyle memleketleri Adana’ya dönemediklerini öğrenen Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, aileye maddi yardım yapılması talimatı verdi. Aileyle iletişime geçen ekipler; memleketlerine dönmesi için tüm yol, yemek ve konaklama masraflarının karşılandığını kaydetti. Desteklerinden dolayı Başkan Özcan’a teşekkür eden aile, memleketlerine dönerek yeni bir düzen kuracakları için mutlu olduklarını dile getirdi.