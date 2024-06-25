Keşan Belediye Başkanı Op. Dr. Mehmet Özcan, Belediye personeli ile bayramlaştı. Geleneksel olarak düzenlenen bayramlaşma merasiminde belediye personeli ile bir araya gelen Özcan’ın yanında Başkan Yardımcıları Mehmet Meriç ve Bilgin Atlı da hazır bulundu.Erdoğan DEMİR /EDİRNE (İGFA) - 24 Haziran Pazartesi günü saat 09.30’da belediye hizmet binasında gerçekleşen merasimde, Başkan Özcan, belediye çalışanlarıyla tek tek bayramlaştı ve bayramlarını kutladı.

Merasimde yaptığı konuşmada, bayramların birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekiştiği özel günler olduğuna vurgu yapan Başkan Özcan, "Bayramlar, bizleri birbirimize daha da yakınlaştıran, dayanışma ve paylaşma ruhunu canlandıran önemli günlerdir. Siz değerli belediye personelimizle bu güzel günleri paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Hep birlikte Keşan'ımız için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Düzenlenen bayramlaşma merasimi, belediye çalışanları tarafından memnuniyetle karşılandı ve birlik, beraberlik mesajlarıyla sona erdi.