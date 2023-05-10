Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende Nazilli Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Ali Köse, Nazilli Engelsiz Engelliler Derneği Başkanı Ahmet Ünlü ve Nazilli Engelliler ve Engellilere Destek Verenler Derneği Başkan Yardımcısı Cihan Gedik tarafından çelenkler Atatürk Büstü'ne sunuldu.





Dernek üyeleri tarafından ‘sevgi varsa engel yoktur' mesajının verildiği 10-16 Mayıs Engelliler Haftası’nda konuşan Başkan Özcan, “Bu bir farkındalık günüdür. Bizler göreve geldiğimiz ilk günden bu yana engelli hemşehrilerimizin sosyal ve ekonomik yaşamda daha fazla yer alması, günlük yaşamlarının kolaylaştırılması için çalıştık. Tüm projelerimizde engelli bireyleri göz önünde bulundurarak hareket ettik. Şehrimizin dokunduğumuz her noktasında engellilerimizin hayat standartlarını yükseltmek için çalıştık Bu çalışmaları şehrimizin tamamına yaymak için var gücümüzle hizmet üretmeye devam edeceğiz. Tüm hemşehrilerimizi de bu önemli hafta vesilesiyle engelli bireylere karşı duyarlı olmaya davet ediyorum” dedi.